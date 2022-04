Die Attraktionen auf dem Osterplärrer 2022 in Augsburg

Der Augsburger Plärrer findet 2022 wieder statt. Mit dabei sind neue Fahrgeschäfte. Auch die bekannten Attraktionen sorgen für Abwechslung. Was neu und geboten ist...

"Die neuen Fahrgeschäfte ergänzen die alten perfekt" - mit diesem Satz verrät Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle schon viel über den Osterplärrer 2022. Einmal, dass die alten Klassiker wie Leopardenspur, Kettenkarussell und das Riesenrad auf dem Plärrergelände stehen. Zum anderen aber auch, dass es neue Attraktionen gibt. Der Mix macht´s, ist der Plärrer schließlich ein Volksfest für die ganze Familie.

Insgesamt gibt es auf dem Osterplärrer 13 Großfahrgeschäfte. Dazu gehören zum Beispiel die Schienenbahn "Drifting Coaster", das Hochfahrgeschäft "Top Spin", "Break Dance" und das die beiden Autoscooterbetriebe. Für die kleineren Besucherinnen und Besucher gibt es wieder ein Bungee-Trampolin, Kinderkarusselle, Kinderschleifen und andere Fahrgeschäfte wie das "Samba" oder das "Zauberschloss".

Das Riesenrad auf dem Plärrer 2022

Ein Volksfest ohne Riesenrad? Undenkbar! Deshalb ist das Roue Parisienne wieder zu Gast auf dem Plärrer. Eine Fahrt, die die Herzen aller Familienmitglieder höherschlagen lässt? Die gibt es – und zwar (beinahe) ohne Ausreden. Während die Autoschleife den Großen zu langweilig und die Achterbahn den Kleinen zu wild ist, handelt es sich beim Riesenrad um ein Karussell für alle. Lediglich bei Höhenangst ist etwas mehr Überzeugung nötig, schließlich misst das Roue Parisienne ganze 48 Meter. Doch auch hier gibt es gute Nachrichten, denn neben offenen sind unter den 36 Gondeln auch geschlossene dabei.

Das Roue Parisienne stand schon mal auf dem Plärrer. Weil sich in Augsburg vieles tut, lohnt sich die Fahrt immer wieder. Foto: Silvio Wyszengrad

In weniger als 12 Stunden war das nostalgische Groß-Riesenrad der Familie Burghard als Wahrzeichen des Plärrergeländes aufgebaut. Kein Wunder, haben die Besitzer doch eine Menge Erfahrung mit dem Geschäft. Über 130 Jahre reicht diese zurück – und davon profitieren die Besucherinnen und Besucher.

Die Fahrt mit dem Roue Parisienne ist ein ganz besonderes Erlebnis. Sie erlaubt Blicke aus einer Perspektive, die man sonst selten bekommt: Augsburg von oben. Die Aussicht reicht über das Plärrergelände, die Stadt und Umgebung; bei gutem Wetter sogar weit in die Ferne. Was man dabei so entdeckt? Unser Tipp: Ausprobieren!

Bierzelte auf dem Osterplärrer in Augsburg

Um die Corona-Pandemie zu überbrücken und die Einnahmen-Einbußen aufzufangen, haben die Schaustellerinnen und Schausteller in den vergangenen beiden Jahren einen Vergnügungspark auf dem Plärrergelände organisiert. Wer hier gefehlt hat? Die Bierzelte! Umso glücklicher können nun alle sein, dass sowohl das Festzelt Binswanger & Kempter als auch das Festzelt Schaller 2022 mit von der Partie sind.

Oder doch lieber eine Bratwurstsemmel im Biergarten?

Maurice Gaul ist ein positiver Mensch, doch für Imbissbudenbetreiber wie ihn waren die vergangenen Jahre hart: keine Volksfeste, Weihnachtsmärkte & Co. Zum Osterplärrer hat er jetzt wieder die Möglichkeit, Stamm- und Neugäste zu verköstigen und zu beglücken, wie er seine Arbeit beschreibt. Obwohl Gaul hoffnungsvoll ist, meinte er am Wochenende vor dem Plärrer noch: „Ich glaube erst, dass der Plärrer gestartet ist, wenn ich meine erste Bratwurst verkaufe.“

Am Ostersonntag war es dann so weit. Seit 1987 steht das Schlemmerhäusle schräg gegenüber vom Festzelt Binswanger, neben dem Kettenkarussell. Der Imbissbudenbetreiber ist froh, wieder mitten im Geschehen des Volksfestes zu sein. An seinem Stand bekommen Besucherinnen und Besucher per Selbstbedienung Essen und Getränke, die sie gemütlich im Biergarten daneben verzehren können. Für Licht und Musik ist dabei gesorgt.

Links Biergarten, rechts Imbissbude: Gaul´s Schlemmerhäusle ist in gewohnter Form zurück und darf auf dem Plärrer nicht fehlen. Foto: Roxana Hartl

So kann man sich die große Auswahl an Bratwürsten schmecken lassen. Ob weiße, rote, würzige, grobe fränkische, welche mit Käse, Currywurst oder doch lieber Pfefferbeißer: Beim Schlemmerhäusle stehen sie alle auf der Karte. Auch Bosna, Steak, Burger, Schupfnudeln und Pommes werden von dem Team ganz wie in früheren Zeiten serviert.

Eine Sache hat sich allerdings verändert. „Gäste bekommen davon nicht viel mit, weil es hinter den Kulissen passiert“, erklärt Gaul. Nennenswert ist trotzdem, dass der Imbissbudenbetreiber mit einem neuen Spülcontainer die hygienischen Standards hochschraubt. Qualität und Sauberkeit werden beim Schlemmerhäusle eben großgeschrieben.

Neuheiten auf dem Augsburger Plärrer

Einige der Fahrgeschäfte sind 2022 zum ersten Mal auf dem Plärrergelände mit dabei. Es handelt sich dabei um folgende Attraktionen:

Laser Pix

Jules Verne Tower

Tower Sky Fall

Kick down

Bereits von außen erkennt man, dass beim „Laser Pix“ der Spaß nicht zu kurz kommt! Foto: Laser Pix

Laser Pix - die neue Erlebnisbahn zum Osterplärrer

Wer Lust auf eine Herausforderung hat, ist bei der Erlebnisbahn „Laser Pix“ richtig. Allein oder im Team? Gegen sich selbst oder alle anderen? Ob Wettkampfcharakter oder Ehrgeiz: Im „Laser Pix“ kommt nicht nur jeder auf seine Kosten, es kann auch die ganze Familie mitfahren. Ab 3 Jahren darf man sich in eine der Gondeln setzen. Mit einer Laserpistole ausgestattet, geht es dann los.

Statt passivem Zuschauen ist aktives Mitmachen angesagt. Auf zwei Etagen sind über 100 Zielscheiben verteilt, die getroffen werden wollen: links, rechts, oben, unten... Je nach Level geben sie unterschiedlich viele Punkte. Ab 35.000 gibt es nach dem Fahrspaß eine Goldmedaille. „Mit einem ruhigen Händchen ist das gut zu schaffen“, weiß Oliver Jehn, Inhaber der Erlebnisbahn. Sein persönlicher Highscore liegt bei über 100.000. Nach oben gibt es keine Grenzen. Klappt es beim ersten mal nicht, Jehn zu toppen, hat er einen Tipp: „Bei der zweiten Fahrt läuft es noch besser!“ Der Suchtfaktor ist hier definitiv da.

Mit Laserpistolen schießt man in der Erlebnisbahn auf Ziele. Jeder Treffer gibt Punkte. Foto: Laser Pix

Das „Laser Pix“ ist die erste und einzige mobile, interaktive Bahn der Welt. Sonst findet man solche Anlagen nur in Freizeitparks. Umso mehr können sich die Plärrer-Gäste über die neueste Attraktion des familiengeführten Schaustellerbetriebs freuen. Der Retro-Style wirkt dabei ganz ohne Spezial-Brille.

Das ist neu beim Laufgeschäft "Alpenrausch"

Alles neu beim Alpenrausch?! Kaum wiedererkennbar ist das Laufgeschäft aus der Pause zurück. Ist das etwa eine neue Attraktion, die am Plärrer-Haupteingang der Langenmantelstraße gegenüber von der Achterbahn steht? Könnte man meinen. Beim zweiten Blick werden Volksfestbesucherinnen und -besucher allerdings feststellen, dass es sich bei dem Laufgeschäft um einen alten Bekannten handelt. Michael Kollmann war mit seinem „Alpenrausch“ schon einige Male auf dem Plärrer dabei.

Dass man sich daran kaum erinnert, hängt nicht nur mit der Corona-Pause zusammen. Der Schausteller hat seiner Belustigungsanlage auch einen frischen Anstrich verpasst. Im Zuge dessen sind neue Attraktionen dazugekommen. Welche das sind, wollte Kollmann nicht verraten. Auch dazu, was seine Gäste sonst so erwartet, hat er keine Angaben gemacht. Erspäht man von außen einen Blick, sieht man eine rollende Tonne, Luftbrücken und Rutschbahnen. Auch Wasserspiele werden eingesetzt.

Nicht nur von außen hat die Belustigungsanlage von Michael Kollmann einen neuen Look. Foto: Julia Paul

Was Kollmann aber preisgibt: Sein Laufgeschäft bedeutet Spaß für die ganze Familie! Es gibt keine Altersgrenzen. Gemeinsam können Groß und Klein durchgehen und sich überraschen lassen. Vorhanden ist für jeden Geschmack etwas, kombiniert der „Alpenrausch“ schließlich klassisch mit modern.

Los ging die Geschichte der Belustigungsanlagen vor hundert Jahren. Damals kamen vor allem Zerrspiegel zum Einsatz. Auch Kollmann ist schon länger dabei – seit 1982, um genau zu sein. Bei seinem aktuellen Laufgeschäft handelt es sich aber um eines der neueren. Trotzdem ist es jetzt überarbeitet worden – und damit irgendwie dann doch ganz neu auf dem Plärrer, oder?

Mehr über Corona-Einschränkungen, Öffnungszeiten des Plärrers und die Anfahrt zum Plärrergelände.