Der FC Augsburg zu Gast in Freiburg: Fakten zum Spiel

Am 6. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 reist der FC Augsburg zum SC Freiburg. Es ist das 23. Aufeinandertreffen im Oberhaus – genug Stoff für unsere Fakten zum Spiel.

Am Sonntag, 1. Oktober 2023, geht es für die Fuggerstädter in den Breisgau, wo der SC Freiburg wartet. Mit sieben Zählern weisen die Dreisamstädter zwei Zähler mehr als die Gäste aus Bayern auf – der FCA könnte mit einem Auswärtssieg an der Heimmannschaft vorbeiziehen. Allerdings haben die Kicker vom Lech seit knapp einem Jahr in der Fremde nicht mehr gewonnen. Was Sie sonst noch wissen sollten:

FC Augsburg: Kapitän Demirovic bereits an sechs Toren beteiligt

Der Kapitän geht voran – zumindest was die Torbeteiligungen betrifft. FCA-Frontmann Ermedin Demirovic war in den fünf Partien dieser Saison an sechs der neun Treffer seiner Mannschaft direkt beteiligt. Der Bosnier steht bei drei eigenen Toren sowie ebenso vielen Vorlagen.

Bei Freiburg gegen Augsburg treffen sich alte Bekannte

Einen Stürmertausch gab es im Sommer 2022 zwischen beiden Vereinen. Eben genannter Demirovic wechselte von der Dreisam an den Lech, umgekehrten Weg ging Michael Gregoritsch. Für den FCA hatte der Österreicher in 119 Bundesliga-Spielen 29 Tore erzielt. Demirovic war für die Freiburger 61 Mal im Oberhaus aufgelaufen und konnte den Ball sieben Mal in des Gegners Kasten unterbringen. Auffällig: Sein Nachfolger im SC-Dress trifft gerne gegen seinen Ex-Verein. So erzielte „Gregerl“ in der vergangenen Saison sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde jeweils einen Treffer gegen die Fuggerstädter.

Vincenzo Grifo und der FCA: Warum Augsburg zittert

Wenn es so etwas wie einen einzelnen Spieler als Angstgegner für ein Team gibt, dann ist es für den FC Augsburg der Freiburger Vincenzo Grifo. Der Italiener hat in der Bundesliga noch nie gegen die Elf aus der Friedensstadt verloren. Seine Bilanz: neun Siege, drei Remis und vier eigene Tore.

Gelingt Streich gegen Augsburg der nächste Streich?

Der Name des Breisgauer Trainers ist nach der Partie womöglich Programm. Denn gewinnt der heimische SC, wäre das der sechste Erfolg in Serie im Duell mit den bayerischen Schwaben – der sechste Streich also.

Lesen Sie dazu auch

FC Augsburg: Die Minimalisten der Bundesliga

Die Rot-Grün-Weißen sind bei Siegen genügsam. Die letzten elf in der Liga gelangen jeweils mit nur einem Tor Unterschied. Gelingt mal wieder ein deutlicherer Erfolg? Zuletzt war das im April 2022 beim 2:0 in Bochum der Fall.