FC Augsburg gastiert in Köln: Das sollten Fans wissen

Nach zwei Siegen in Serie fährt der FC Augsburg am 10. Spieltag der Saison 2023/24 zum 1. FC Köln. Mit diesen Fakten sind FCA-Anhänger bestens vorbereitet.

Der Trainerwechsel beim FC Augsburg hat gefruchtet. Unter Jess Thorup holten die Fuggerstädter bislang zwei Siege. Der Däne könnte in Köln einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Unter anderem das erzählen unsere Fakten zum Spiel:

FC Augsburg: vorne hui, hinten pfui

Neun Spieltage sind absolviert – Zeit für eine Torbilanz beim FCA: Mit 18 Treffern glänzt die Offensive der Fuggerstädter. So eine hohe Ausbeute gab es zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nie. Defensiv müssen sich die Rot-Grün-Weißen aber steigern. Mit 21 Gegentoren nach neun Partien hat man den Negativrekord aus der Spielzeit 2019/20 eingestellt.

Augsburger Ausnahme: Hier ist der FCA in der Bundesliga einzigartig

Der FC Augsburg ist einzigartig: Was eingefleischte Anhänger der bayerischen Schwaben schon immer wussten, bestätigt auch diese Saison. Denn das Team von Trainer Jesse Thorup ist bislang das einzige aus der unteren Tabellenhälfte, das gegen eines aus der oberen gewinnen konnte. Der 3:2-Erfolg über Wolfsburg ist also aktuell eine echte Rarität.

Männer mit Moral: Der FCA dreht gerne Spiele

Comeback-Qualitäten zeichnen die Kicker aus der Friendsstadt in dieser Spielzeit besonders aus. Bereits dreimal (Mainz, Heidenheim, Wolfsburg) konnte die Elf vom Lech einen Rückstand noch in einen Sieg drehen – hier ist der FCA ligaweit führend. Zum Vergleich: In den kompletten drei vergangenen Spielzeiten schafften die Mannen mit der Zirbelnuss auf der Brust dieses Kunststück nur einmal – und zwar am 10. Spieltag der Saison 2021/22 gegen den VfB Stuttgart.

Dreifacher Däne? Welchen Rekord Jess Thoru holen könnte

Aller guten Dinge sind drei – gegen diesen Spruch dürfte der neue Mann an der Augsburger Seitenlinie, Jess Thorup, nichts haben. Bislang ist seine Bilanz mit zwei Siegen aus zwei Spielen in FCA-Diensten makellos. So einen Auftakt konnte bislang nur Martin Schmidt in der Bundesliga-Ära der Fuggerstädter hinlegen. Siegt Thorup auch in Köln, hat er die beste Startbilanz inne.

Siegesserie: Bleibt Köln ein Augsburger Angstgegner?

Mit Köln haben die Augsburger zuletzt nicht die besten Erfahrungen gemacht. Die vergangenen drei Bundesliga-Partien gingen allesamt an die Rheinländer. Aus FCA-Sicht ist hier also schleunigst eine Rechnung zu begleichen.