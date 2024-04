FC Augsburg zu Gast in Hoffenheim: Fakten zum Spiel

Am 28. Spieltag der Saison 2023/24 reist der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga zur TSG Hoffenheim. Wir haben Wissenswertes rund um die Partie zusammengetragen.

Nach dem Unentschieden zu Hause gegen Köln will der FC Augsburg wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Auf Platz 7 kämpft man noch um die internationalen Plätze. Ein Konkurrent: die neuntplatzierten Hoffenheimer, die nur drei Zähler weniger als der FCA auf dem Konto haben.

Was man vor der Partie wissen sollte ...

Mann der Stunde: Arne Meier vom FC Augsburg

Für FCA-Mittelfeldmann Arne Meier läuft es immer besser – in den letzten drei Partien konnte er das auch in Zählbares ummünzen. Da war er jeweils direkt an einem Tor beteiligt. Zwei erzielte er selbst (gegen Köln und in Wolfsburg), einmal leistete der U21-Europameister von 2021 die Vorarbeit.

Befleckte Weste: Hoffenheim kann nicht mehr zu null spielen

Lange war beim FCA die Rede davon, dass Schlussmann Finn Dahmen nicht zu null spielen kann. Erst in seinem 37. Bundesliga-Spiel – 24 davon für die Augsburger – blieb er ohne Gegentreffer. Auch in Hoffenheim werden Spiele ohne weiße Weste langsam zum Thema. Seit 22 Partien wartet die TSG darauf, nicht den Ball aus dem eigenen Gehäuse holen zu müssen. Es ist die derzeit längste Serie in dieser Kategorie unter allen Bundesligisten.

Alles hat ein Ende: Thorups Sonntagsserie gerissen

Vorbei ist es bei Jess Thorup mit der Sonntagsherrlichkeit: Was mit der ziemlich überspitzten Aussage gemeint ist? Nachdem dem Dänen an diesem Wochentag bisher ausschließlich Siege gelangen, musste er sich gegen Köln mit einem Unentschieden zufriedengeben. Doch schon gegen Hoffenheim kann er seine Bilanz von vier Sonntagssiegen und einem Remis aufbessern, da der FCA zum zweiten Mal nacheinander am Tag des Herren ranmuss.

Besser als Bayern: FCA hat in der Rückrunde mehr Punkte geholt als der FCB

Nimmt man nur die Rückrunde, steht der FC Augsburg auf Rang vier der Tabelle. Die Kicker vom Lech sind damit ihren Nachbarn von der Isar voraus. Rekordmeister Bayern holte in dieser Zeitspanne 16 Zähler, die bayerischen Schwaben starke 18 Punkte.

Dreimal die Neun: Ausgeglichene FCA-Bilanz

Kurios: Die Rot-Grün-Weißen haben nach 27 Spieltagen eine komplett ausgeglichene Bilanz: Je neun Siege, Unentschieden und Niederlagen stehen zu Buche.