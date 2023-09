Herbstmarkt Zusmarshausen mit verkaufsoffenem Sonntag

Am Sonntag, 17. September 2023, findet in Zusmarshausen der Herbstmarkt statt. Bürgermeister Bernhard Uhl verrät, was an diesem Tag alles geboten ist.

Runter vom Sofa und ab ins Marktgeschehen nach Zusmarshausen! Da ist nämlich für die ganze Familie etwas geboten: Praktisches und Dekoratives für Haus und Garten, Kleidung und Textilien, Spielwaren, Lederaccessoires, eine Vielzahl an kulinarischen Köstlichkeiten und noch vieles mehr – ergänzt durch das Sortiment der örtlichen Geschäfte, die zum verkaufsoffenen Sonntag laden – machen den Besuch in Zusmarshausen zum spätsommerlichen Einkaufsvergnügen für Groß und Klein.

Auch Erster Bürgermeister Bernhard Uhl lädt herzlich zum Herbstmarkt in Zusmarshausen ein:

"Sehr geehrte Gäste, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am Sonntag, 17. September 2023, ist wieder Jahrmarkt in Zusmarshausen! Fast 60 Fieranten bieten von 10 bis 17 Uhr nicht nur Zuckerwatte und Magenbrot an, sondern halten für alle Besucherinnen und Besucher ein ansprechendes und umfangreichen Angebot an Waren aller Art bereit. Imbissbuden und die örtlichen Gastronomiebetriebe laden zum Genießen und Verweilen ein.

Nutzen Sie die Gelegenheit und unternehmen Sie einen sonntäglichen Einkaufsbummel in den Straßen der Marktgemeinde und in den Einzelhandelsgeschäften und Firmen, die am Herbstmarkt ebenfalls ihre Türen für Sie geöffnet haben. Die Schülerinnen und Schüler der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau bereichern das Einkaufserlebnis mit musikalischen Darbietungen.

Lesen Sie dazu auch

Warme Socken und allerlei selbstgefertigte Handarbeiten gibt es im Pfarrheim Hildegundis beim Katholischen Frauenbund Zusmarshausen zu kaufen. Auch das Museum in der Augsburger Straße 11 hat am Herbstmarkt von 14 bis 17 Uhr für Sie geöffnet. Neben der Dauerausstellung „Geschichte eines schwäbischen Marktortes“ ist nun auch in der Abteilung „Geheimes Waldwerk Kuno“ ein Modell dieser Anlage zu besichtigen.

Sie sehen: In Zusmarshausen ist wieder einiges geboten. Ich lade Sie ganz herzlich dazu ein und freue mich auf Sie bei hoffentlich angenehmen spätsommerlichen Temperaturen."