Region Aichach: Tipps für Kommunion und Konfirmation

Vorausschauend planen und Experten fragen: Das sind die To-dos bei einer anstehenden Kommunion oder Konfirmation und Tipps für die Organisation.

Ein Brief von der Schule oder der Pfarrei trudelt ein. Er überbringt die frohe Botschaft: Dieses (oder nächstes) Jahr kommt das Kind zur Kommunion oder Konfirmation. Ein aufregender Moment – nicht nur für den Nachwuchs. Die Eltern haben ein Fest zu organisieren. Womit fangen sie am besten an?

Kommunion und Konfirmation: Wer kommt auf die Gästeliste?

Zum Beispiel mit einem Gespräch zwischen Mutter, Vater und Kind. Wie stellt sich jede und jeder die Feier vor? Gibt es Wünsche oder No-Gos? Falls ja, gleich notieren! Findet die Familie keinen Kompromiss, darf priorisiert werden, welche Punkte besonders wichtig sind. So kommt eine Entscheidung zustande, mit der alle leben können.

Steht das Datum der Feier fest, ist ein Nebenraum oder Tisch in einem Lokal zu reservieren. Alternativ kann man zu Hause feiern. Bekocht man die Gäste selbst, muss man sich Gedanken über das Menü machen, andernfalls ein Catering bestellen. Apropos Gäste: Wer kommt eigentlich? Auch hier ist es wichtig, den Willen des Kindes zu berücksichtigen – schließlich ist es die Hauptperson des Tages.

Kleidung & Accessoires zur Kommunion und Konfirmation: Das richtige Geschäft in Aichach finden

Wer denkt, diese Themen wären schwierig, ist nie Kleid, Anzug, Schmuck und Schuhe kaufen gegangen. Die Buben ziehen die Nase hoch, für die Mädchen kann es nicht genug Glitzer sein. Wie gut, dass es eine riesige Auswahl sowie geduldige und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt – und das ganz in der Nähe.