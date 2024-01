Volksfest, Weihnachtsmarkt & Co. – Veranstaltungen in Neusäß

Die Aktionsgemeinschaft Neusäß blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Zu den Höhenpunkten 2023 zählten unter anderem der Märchenspaziergang und das Maibaumfest.

In Neusäß herrscht das ganze Jahr über reges Treiben. Damit die Bürgerinnen und Bürger immer etwas haben, worauf sie sich freuen können, stellt die Aktionsgemeinschaft einiges auf die Beine. So auch im vergangenen Jahr. Hier ein Rückblick auf die Höhepunkte von 2023:

Ganz vorne mit dabei und noch gar nicht so lange her ist der Neusässer Weihnachtsmark. Er fand an allen vier Adventswochenenden im Dezember statt. Neben den rund 35 Buden gab es auch eine lebende Krippe, eine Märchenweihnacht mit Märchenspaziergang und -rallya sowie weitere Highlights, die besonders Kinderherzen höherschlagen ließen.

Tag der großen Ereignisse

Rot im Kalender markiert war bei vielen auch der Sonntag, 24. September 2023. Denn dort fanden gleich drei Veranstaltungen statt: das Volksfest, der Volkslauf und der verkaufsoffene Sonntag.

Das Volksfest startete bereits am Freitag, 15. September 2023, mit Standkonzert, Umzug, Bieranstich und Festzelt. Während der Festwoche folgte dann ein buntes Programm mit einem Kinder- und Bücherflohmarkt, einer Großeinsatzübung der Neusässer Feuerwehren, allerlei musikalischer Unterhaltung und vielem mehr.

Während das Volksfest dann am Sonntag, 24. September 2023, mit einem verkaufsoffenen Sonntag ausklang, feierte der Volkslauf Premiere. Für Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahren ging es auf einer Strecke von sechs Kilometern durchs Schmuttertal. Kinder unter zwölf Jahren konnten ebenfalls mitmachen. Für sie gab es einen Kids Run, der mit 1,3 Kilometern rund ums Lohwaldstadion führte. Die Siegerinnen und Sieger wurden anschließend auf dem Volksfest geehrt.

Sicher unterwegs

Während die Aktionsgemeinschaft auch an den Veranstaltungen für die Großen mitwirkt, leistet sie auch für die Kleinen einen Beitrag. Damit der Schulweg für die Erstklässlerinnen und Erstklässler sicherer wird, spendete der Verein wieder Warnwesten an die Neusässer Grundschulen.

Sicher auf der Straße unterwegs waren ebenfalls die Schlepperfreunde und die Feuerwehr, als sie im April vergangenen Jahres den Maibaum abholten. Nachdem der Baum kunstvoll in Form gebrachte wurde, fand dann am Samstag, 29. April 2023, das Maibaumfest statt. Auf dem Festplatz konnten die Besucherinnen und Besucher sich mit allerlei Schmankerln verwöhnen lassen und die musikalische Unterhaltung genießen.

Ob Volksfest, Maibaumfest oder Weihnachtsmarkt – all die Feste, die Neusäß so lebendig machen, wären nichts ohne den Einsatz und das Engagement der zahlreichen Helferinnen und Helfer. Die Aktionsgemeinschaft Neusäß dankt deshalb allen für die gute Zusammenarbeit und freut sich auf weitere spannende Aktionen. branl