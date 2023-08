Die Aktionsgemeinschaft Lechhausen plant den Marktsonntag 2023

Die Aktionsgemeinschaft Lechhausen verrät Details zum Marktsonntag. Im Rahmen der Lechhauser Kirchweih 2023 gibt es auch rund um die Neuburger Straße Programm.

Ein Dutzend Menschen planen gerade den Marktsonntag in Lechhausen 2023. Die Veranstaltung liegt noch in der Zukunft; aktiv sind die Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft Lechhausen, die Platzmeister und ihr Team dennoch schon. „Wir sind voll im Soll“, verrät Walter Wölfle, stellvertretender Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft. Peter Fischer, der erste Vorsitzende, geht ins Detail: „Wir haben Informationsschreiben an die Betriebe verteilt und Anträge für Straßensperrungen eingereicht.“ Die Organisation schreitet voran.

Die Aktionsgemeinschaft Lechhausen erhält Traditionen

Was sie erheblich erleichtert: Der Lechhauser Marktsonntag ist eine Traditionsveranstaltung. Seit 1994 findet er jedes Jahr statt – heuer in der 29. Auflage. Auch während der Corona-Pandemie ist der verkaufsoffene Sonntag nicht ausgefallen, sondern vorübergehend in eine Festwoche umgegewandelt worden. „Viele Sachen kehren wieder“, erklärt Wölfle. Fischer ergänzt: „Wir haben eine Routine entwickelt.“

Das Team der Aktionsgemeinschaft Lechhausen blickt dem Marktsonntag im Oktober 2023 optimistisch entgegen. Die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler freuen sich, mit der Veranstaltung und einem weiteren verkaufsoffenen Tag zur Attraktivität ihres Stadtteils beizutragen. Foto: Foto Behrbohm

Die Aktionsgemeinschaft ist ein Zusammenschluss von über 100 Unternehmen aus dem Stadtteil. Seit der Gründung 1985 setzt sich der Verein mit seinen Aktionen für sämtliche Belange Lechhausens ein – und sorgt so dafür, dass der Stadtteil ein attraktiver Standort für den Einzelhandel ist und bleibt. Der Marktsonntag ist eines der Aushängeschilder der Aktionsgemeinschaft.

Details zum Marktsonntag in Lechhausen 2023

Traditionsgemäß findet er am dritten Sonntag im Oktober statt – dieses Jahr handelt es sich um den 15. Oktober 2023. Von 12 bis 17 Uhr öffnen die Geschäfte rund um die Neuburger Straße. Unternehmer von außerhalb, Parteien und Vereine präsentieren sich an Ständen. Vor dem Grünen Kranz wird eine Bühne aufgebaut. Dort sorgen Vereine aus Lechhausen, der Hammerschmiede und der Firnhaberau für Unterhaltung. Unter ihnen sind Tanz-, Musik- und Trachtengruppen. „Der Platz ist mit allerlei Genüssen – geistigen wie körperlichen – top bespielt“, freut sich Wölfle. Auch die Grußworte werden hier gehalten, ehe der traditionelle Umzug den Marktsonntag offiziell eröffnet.

Die Stände beim Lechhauser Marktsonntag

Das Technische Hilfswerk ist mit seinen Einsatzfahrzeugen wieder an der Ecke der Waterloostraße, die Wasserwacht mit einem Rettungsboot in der Elisabeth-Straße. Dort findet man auch die Polizeiinspektion Augsburg-Ost, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine mobile Wache, eine Kinderpolizeiwache und eine Ausstellung zum Thema „Illegale Kfz-Rennen“ aufbaut. Die Feuerwehr lädt an ihrem Stand zum Ausprobieren ein, bekommt allerdings noch eine weitere Anlaufstelle. Weil sie künftig den Weihnachtsmarkt leitet, soll an einem zusätzlichen Stand hierüber informiert werden.

In eine zweite Runde startet die Berufsmesse der Aktionsgemeinschaft zwischen Post und Bürgerbüro. Hier können sich Betriebe vorstellen und für sich als Arbeitgeber beziehungsweise als Ausbildungsbetrieb werben. „Wir haben diesmal früher mit der Werbung begonnen“, so Wölfle. Erste Erfolge zeigen sich, wie Fischer fortfährt: „Einige Stände haben wir schon vergeben.“

Beim vorigen Marktsonntag hat sich auch ein weiteres Konzept bewährt, das nun fortgeführt wird: das Hoffest mit Weinprobe, Fingerfood und Feinkost. Außerdem werden die Gäste bei den zahlreichen Bäckern, Imbissbuden und an Foodtrucks verköstigt. Damit niemand verdurstet, rücken die Stadtwerke mit einem Wassermobil an.

In der Widderstraße sorgen Auto-Händler und Bier-Stände für eine schöne Symbiose, wie Wölfle verrät. Kurz darauf geht es zur Kirchweih. „Es wird eine geben – egal, was passiert. Auch nächstes und übernächstes Jahr. Ob mit oder ohne Bierzelt“, betont der stellvertretende Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft.

Auch während der Corona-Pandemie fand die Lechhauser Kirchweih ohne Zelt statt. Dennoch sind die Verantwortlichen positiv gestimmt, so Fischer: „Wir wollen auf jeden Fall versuchen, etwas auf die Beine zu stellen.“ Dazu passt auch das Motto der Aktionsgemeinschaft, wie Wölfle erklärt: „Wir sind ein Unternehmerverein, kein Unterlasserverein! Der Rest wird sich finden ...“ Ein paar Tage – oder besser gesagt Wochen – ist ja noch Zeit.

Interesse an einem Stand beim verkaufsoffenen Sonntag?

Noch sind Plätze frei. Einfach per Mail an info@lechhausen-hats.de melden.