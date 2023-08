Programm zum Marktsonntag in Oberhausen 2023

Festumzug, Kutschfahrten, Streichelzoo und mehr. Am Sonntag, 3. September 2023, ist auf dem Marktsonntag in Augsburg-Oberhausen einiges geboten.

Ein buntes Programm erwartet Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 3. September 2023, in Oberhausen. Dort findet heuer zum 31. Mal das Marktfest mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Organisiert wird die Veranstaltung von der Arbeitsgemeinschaft-Oberhausen (ARGE) und der Werbegemeinschaft Oberhausen (WO).

Der Markt beginnt um 11 Uhr. Dann öffnen die zahlreichen Fieranten ihre Stände in den Parkbuchten der Ulmer Straße. Sie bieten handgefertigten Schmuck, Gewürze, Spielwaren und mehr an. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt Süßigkeiten- und zahlreiche Imbissstände. Die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen bietet Würstchen und Crêpes an. Der Verein MANNANU verteilt kostenlose Pizzaschnitten. Familie Adam, die zum 31. Mal wieder beim Markt dabei ist, bietet verschiedene Schmankerl an. Die Gäste dürfen sich darüber hinaus auf Kartoffelspezialitäten freuen. BOB´s Kiosk „Wurscht und Durscht“ hat ebenfalls geöffnet und unterhält Besucherinnen und Besucher mit Livemusik.

Zahlreiche Gruppen und Vereine nehmen am Festumzug in Oberhausen teil. Foto: ARGE Oberhausen

Festumzug und offene Geschäfte beim Marktsonntag in Oberhausen

Die zweite Bürgermeisterin und Bildungsreferentin Marina Wild eröffnet den Markt um 12.30 Uhr auf dem Helmut-Haller-Platz. Anschließend zieht ein Festumzug durch die Ulmer Straße zur Wertachbrücke.

Um 13 Uhr öffnet dann der Einzelhandel seine Türen. Geöffnet hat unter anderem das Trachtengeschäft Huber, das Modehaus Jung und Hörgeräte Seifert. Bei einigen Geschäften gibt es tolle Sonderangebote und Aktionen.

Für Familien mit Kindern lohnt es sich, anschließend auf den Bahnhofsvorplatz zurückzukehren. Dort präsentieren sich die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen, das THW und die Oberhauser Polizei. Es gibt Kinderschminken, Luftballone und eine Fotobox. Auch ein Streichelzoo mit Tieren wie Ziegen und Alpakas vom Krümelhof befindet sich hier. Beim Kiez-Kiosk spielt um 14 und 17.30 Uhr Livemusik.

Anlässlich der anstehenden Landtagswahlen sind auch die Parteien mit Infoständen auf dem Markt vertreten. Bei diesen können Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen und sich über das Wahlprogramm informieren.

Ein Highlight ist außerdem die Kutsche. Zwischen 14 und 18 Uhr können Besucherinnen und Besucher in dieser kostenlos eine Runde durch die Ulmer Straße drehen.

Die ARGE Oberhausen präsentiert sich auf dem Marktfest mit einem Stand und stellt ihr neues Stadtteil-Magazin vor. Zudem gibt es eine Überraschungsaktion. „Wir freuen uns auf ein buntes Marktgeschehen und zahlreiche Besucherinnen und Besucher“, erklärt Hannelore Köppl, die Vorsitzende der ARGE und WO. branl

Tipps für die Anfahrt zum Markt

Während des Marktes ist die Ulmer Straße für den Individualverkehr gesperrt. Die Veranstaltung ist jedoch hervorragend mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Beispielsweise mit der Straßenbahnlinie 4, den Ersatzbussen der Linie 2 sowie den Buslinien aus dem Umland. Die Parkbuchten in der Ulmer Straße müssen am Sonntag, 3. September, zwischen 6 und 20 Uhr frei gehalten werden.