Ein besonderer Grieche für Thierhaupten

Endlich eröffnet „Elenis Tavernaki“ an historischer Stätte. Ab Freitag, 18. November, begrüßt Eleni Hertenstein-Sandler ihre Gäste - mit einem besonderen Konzept.

Im Herbst 2019 war alles schon geplant gewesen: Zusammen mit ihrem Mann, dem Architekten Julian Sandler, hatte Eleni Hertenstein-Sandler das altehrwürdige Gebäude im Zentrum Thierhauptens erworben, wo zuvor viele Jahre lang das Steakhaus Abt Caspar beheimatet war. Für den kommenden Sommer war die Eröffnung geplant. Und dann kam Corona.

„Wir haben die Eröffnung verschoben und erst einmal das Haus von Grund auf saniert – nun sind wir in den oberen beiden Stockwerken zuhause“, erklärt Hertenstein-Sandler. Im Februar 2022 startete die neue Wirtin die erste Phase der Eröffnung: Seitdem konnten sich die Thierhauptener in der kleinen Eisdiele mit süßen Leckereien versorgen und diese auch auf der Terrasse genießen. Das neue Angebot wurde auf der Stelle bestens angenommen. Und nun folgt die zweite Phase: „Am Freitag, 18. November, und Samstag, 19. November, eröffnen wir endlich unser neues Restaurant, das auf den Namen Elenis Tavernaki hört.“

In Elenis Tavernaki gibt es leckere Mezze

Der Name deutet schon an, wohin es kulinarisch geht: In den Süden, ab nach Griechenland, und das vollkommen klischeefrei. In den hellen, freundlichen Räumen sorgen keine Amphoren oder Statuen für Flair à la Hellas, stattdessen hängen historische Kupferstiche von griechischen Trachten an den Wänden. Auch auf eine umfangreiche Karte darf der Gast verzichten – und er wird es gerne tun. Denn statt dessen werden Mezze, kleine Schälchen mit verschiedensten Spezialitäten, auf den Tisch gestellt. So lange, bis alle satt sind. Auch Tafelwasser ist im Festpreis inkludiert. „Nur der Nachtisch muss extra bezahlt werden“, erklärt die Wirtin. Täglich werden etwa zwölf bis 15 Gerichte gereicht, viele vegetarisch, manche mit Fleisch, manche mit Fisch.

Auch bei den Getränken wird mehr Wert auf Qualität denn Quantität gelegt. Man kann zwischen je einem Rot-, Rose- und Weißwein in Bio-Qualität wählen, die Biere kommen aus Unterbaar und von der Bio-Brauerei Lammsbräu. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Familie Hertenstein-Sandler und wünschen viel Glück, Erfolg und einen ausgezeichneten Start“, erklärt Freiherr Groß von Trockau von der Schlossbrauerei Unterbaar.

Location für Weihnachtsfeiern

Geöffnet ist Dienstag bis Samstag ab 18 Uhr. „Wir freuen uns, wenn wir an den Wochenende viele Gäste auf einen Drink begrüßen dürfen“, sagt Hertenstein-Sandler. Wer übrigens noch eine Location für die Weihnachtsfeier sucht: Einige Termine sind in Elenis Tavernaki noch zu haben.

Für viele Thierhauptener spielt das Gebäude in der Augsburger Straße 1 schon immer eine große Rolle. Manche sind hier noch zur Schule gegangen, andere haben später Bücher ausgeliehen. Und für viele war es die Stammkneipe. Auch in Zukunft soll das Haus im Herzen Thierhaupten in den Herzen der Thierhauptener seinen Platz haben – nun als „Elenis Tavernaki“.

Reservierungen sind unter der Telefonnummer (01 79) 120 40 54 möglich.