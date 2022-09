Herbstmarkt und verkaufsoffener Sonntag in Pöttmes

Selbstgemacht trifft regional - so lautet das Motto des Herbstmarkts in Pöttmes. Er findet am Sonntag, 2. Oktober, statt. Auch die örtlichen Geschäfte öffnen.

Der Sommer ist definitiv vorbei, das lassen uns die Temperaturen spüren. Es ist merklich kühler geworden. Doch wehmütig muss man nicht sein, denn der Herbst punktet mit seinen eigenen schönen Seiten: Das Herbstlaub schimmert in den schönsten Farben, der neblige Morgen verbreitet eine geheimnisvolle Stimmung, auf dem Teller landen endlich wieder Kürbis, Kohl und Co.

Der Herbst ist auch die Zeit, in der das Zuhause wieder einen größeren Stellenwert erhält. Statt draußen die Sonne, genießt man drinnen eine wärmende Tasse Tee – am besten aus einer handgemachten Tasse und mit selbstgestrickten Socken an den Füßen.

Herbstmarkt und vekaufsoffener Sonntag in Pöttmes

Alles, was man für eine gemütliche Zeit zu Hause braucht, erhält man am Herbstmarkt in Pöttmes am Sonntag, 2. Oktober. Rund 40 Ausstellerinnen und Aussteller haben sich angekündigt und verkaufen auf dem Marktplatz Nützliches, Schönes und Leckeres – selbstgemacht und regional. Geöffnet haben die Stände von 11 bis 18 Uhr. Das Angebot ergänzt der örtliche Handel mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 17 Uhr. Auch für die kleinen Besucher gibt es natürlich wieder allerlei zu entdecken und auszuprobieren. (mit pm)