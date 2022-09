Historischer Rundweg in Lechhausen: Eröffnung noch 2022

Bald kann man in Lechhausen bei einem Spaziergang über den historischen Rundweg die Geschichte des Stadtteils kennenlernen. Wo überall Stationen geplant sind.

Lange mussten die Lechhauserinnen und Lechhauser auf den historischen Rundweg durch den Stadtteil warten, doch wenn alles gut geht, könnte er bis zum Kirchweihsonntag am 16. Oktober 2022 eröffnet werden.

Die Idee geht bereits zurück auf das Jahr 2013, als die 100-jährige Eingemeindung gefeiert wurde. Nun, neun Jahre später, steht das Projekt kurz vor dem Abschluss. An sieben historischen Standorten in Lechhausen wird die Geschichte des Stadtteils mittels Fotos und Texten, die vom Stadtarchiv stammen, erläutert. Die Tafeln hierfür sind bereits fertig produziert, ebenso liegt ein Angebot für die Stehlen der frei stehenden Infotafeln vor, wie Peter Fischer, der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Lechhausen, berichtet.

Startpunkt des historischen Rundwegs im Flößerpark in Lechhausen

Startpunkt wird im Flößerpark sein, zudem werden Stationen an sechs weiteren historisch bedeutenden Orten in Lechhausen errichtet, wie beispielsweise am alten Lechhauser Rathaus oder am Schlössle.

Die Aktion wurde zu 50 Prozent durch das ISEK-Programm mit EU-Geldern gefördert. „Die anderen 50 Prozent konnten durch Mittel aus dem Stadtteil finanziert werden“, freut sich Fischer. Unterstützt wurde der Stadtteilarbeitskreis bei der Initiierung des Rundwegs vom Medien- und Kommunikationsamt der Stadt Augsburg.