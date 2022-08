Volksfest Friedberg 2022: Öffnungszeiten & Programm

Das Volksfest in Friedberg findet vom 5. bis zum 15. August statt. Was an der Eröffnung geboten ist, wie lange das Friedberger Fest geöffnet hat und weitere Infos.

Zwei Jahre musste Friedberg auf sein Volksfest verzichten, doch jetzt ist es endlich wieder soweit! Von Freitag, 5. August, bis Montag, 15. August, verwandelt sich der Festplatz in Friedberg zu einem der beliebtesten Volksfeste Schwabens.

Zum 72. Mal findet das Fest nun statt, veranstaltet wird es wie immer ehrenamtlich vom Verkehrsverein Friedberg. Neben dem Präsidenten Daniel Götz ist einer der Organisatoren Florian Eckardt. Besonders hervor hebt er den Festwirtwechsel auf dem Volksfest. Zum ersten Mal in Friedberg können Besucherinnen und Besucher im „Festzelt Binswanger“ der Familie Kempter feiern. „Wir hätten uns keinen besseren Nachfolger wünschen können“, betont Eckardt.

Öffnungszeiten: So lange hat das Volksfest in Friedberg geöffnet

Fahrgeschäfte öffnen werktags ab 14 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 11 Uhr

Festzelt öffnet Montag bis Samstag ab 11.30 Uhr, am Sonntag und Montag, 15. August, ab 10 Uhr

Nachdem lange nicht klar war, ob das Volksfest in gewohnter Form stattfinden kann, musste es in einem verkürzten Zeitraum organisiert werden. „Unserem jungen und agilen Team ist das aber trotzdem gut gelungen“, freut sich Eckardt. So konnte er große Schausteller-Namen für das Friedberger Volksfest gewinnen. „Einige der Fahrgeschäfte sind auch auf dem Oktoberfest oder dem Cannstadter Wasen zu finden“, erklärt Eckardt.

„Platzmeister“ Florian Koss war für die Verträge mit den Veranstaltern zuständig, die Bands im Binswanger Zelt wurden vom Festwirt engagiert. „Wir haben viele tolle Bands, da hat die Festwirtfamilie nahtlos an den Vorgänger angeknüpft“, lobt Eckardt.

Eröffnung des Friedberger Volksfestes am 5. August

Das Volksfest wird am Freitag, 5. August, um 18 Uhr auf dem Friedberger Marienplatz eröffnet:

Standkonzert

Bierprobe

Festbier der Schlossbrauerei Unterbaar als Freibier

als Freibier Zug aus Bierwagen, Oldtimern und Vereinsabordnungen zum Festplatz

offener Wagen der Schausteller, aus dem sie Rabattgutscheine und Freifahrten für ihre Fahrgeschäfte werfen

Eröffnung und Bieranstich durch 1. Bürgermeister Roland Eichman

Band „Freibier“

Regulär kostet die Maß Bier 10,30 Euro, am Volksfest-Mittwoch – dem Tag des Bieres – ist sie schon für 7,50 Euro zu haben! Sparen lässt sich zudem am Goißen-, Hendl- und Haxn-Tag. Auch am Familien- und am Seniorentag gibt es vergünstige Preise. Ein Highlight für viele Volksfest-Besucherinnen und -Besucher ist sicherlich der „Ochs am Spieß“, den man am ersten Sonntagmittag essen kann. Doch auch wer sich fleischlos ernährt, wird im großen Angebot an vegetarischen und veganen Gerichten auf dem Volksfest fündig.

Staffellauf in Friedberg: Hans-Böller-Gedächtnisstaffel auf dem Volksfest

Eckardt freut sich, dass auch die Hans-Böller-Gedächtnisstaffel am ersten Volksfest-Samstag in diesem Jahr wieder stattfinden kann. Der Staffellauf durch die Stadtmitte beginnt um 18 Uhr. Zehn Läuferinnen und Läufer eines Teams laufen je eine Runde mit einer Strecke von etwa 950 Metern um das Rathaus. Die Siegerehrung findet anschließend im Festzelt statt.

Programm auf dem Volksfest in Friedberg

Die Besucherinnen und Besucher des Friedberger Volksfestes können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Freitag, 5. August 2022 18 Uhr: Standkonzert und der Bierprobe auf dem Friedberger Marienplatz

Anschließend: Umzug zum Festplatz

19 Uhr: Eröffnung und Bieranstich durch 1. Bürgermeister Roland Eichman

19 Uhr: Band „Freibier“. Samstag, 6. August 19 Uhr: Band „Die Eslarner“ Sonntag, 7. August 10 Uhr: Zeltmesse

11 Uhr: Frühschoppen mit den „Aretsrieder Musikanten“

Mittags: Ochs am Spieß

18 Uhr: „Blas & Band“ Montag, 8. August 13 bis 17 Uhr: Seniorennachmittag mit verbilligten Preisen

18 Uhr: „Lukas Bruckmeyer und seine Böhmischen Kameraden“ Dienstag, 9. August „Goißen-Tag“: Goißenmaß ganztägig nur 9,50 Euro

„Hendl-Tag“: Halbes Hähnchen ab 7,90 Euro

14 bis 18 Uhr: Familientag mit verbilligten Preisen

15 Uhr: Vorstellung des Oberbayerischen Marionettentheaters „Die verzauberte Prinzessin“

18 Uhr: Band „Get That“ Mittwoch, 10. August „ Tag des Bieres “: Maß Bier ganztägig nur 7,50 Euro

18 Uhr: Band „Partyräuber“ Donnerstag, 11. August „Haxn-Tag“: vergünstigte Schweinshaxn

18 Uhr: Band „Nachtstark“ Freitag, 12. August 19 Uhr: Band „Münchner G’schichten“

22 Uhr: Feuerwerk Samstag, 13. August 19 Uhr: Band „VOLLESBRETT!“ Sonntag, 14. August 11 Uhr: Country-Frühschoppen mit Linedance mit „Why Not Band“

19 Uhr: „Musikuss“ Montag, 15. August 11 Uhr: Frühschoppen mit der „Schwäbischen Trachtenkapelle Hirblingen“

18.30 Uhr: Band „Königlich Bayrische Vollgas Orchester“

Reservierungen im Festzelt Binswanger: Einen Tisch im Bierzelt kann man direkt auf der Website des Binswanger-Zeltes reservieren.