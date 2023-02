Neues Angebot im Hamam in Neusäß

Einen besonderen Mädelsabend, einen Junggesellinnenabschied, ein Geburtstagsfest oder anderes mal ganz exklusiv feiern. Im Hamam im Titania kann man das jetzt.

Das Hamam ist ein traditioneller Ort orientalischer Badekultur und ein Erlebnis, das alle Sinne belebt. Denn das Hamamritual dient nicht nur der Reinigung und Körperpflege, sondern ist auch ein idealer Platz zum Verweilen und Plaudern – ein sinnlicher Genuss weit weg von Hektik und Alltag.

Angenehme Wärme tanken auf beheizten Podesten im Hamam

Wichtigstes Element im Hamam sind die beheizten Podeste, auf denen man nicht nur wohlig liegen und angenehme Wärme tanken, sondern sich gleichzeitig von den alltäglichen Strapazen erholen kann.

Exklusiv Feiern im Bade-, Sauna- und Wellnessparadies des Titania

Als ganz besonderes Schmankerl bietet das Bade-, Sauna- und Wellnessparadies Titania in Neusäß, in der Birkenallee 1, ab sofort eine neue, exklusive Möglichkeit: Nämlich, den Hamam-Anwendungsraum mit dem schönen Ambiente für einen geselligen Mädelsabend beziehungsweise -nachmittag oder eine Geburtstagsfeier zu buchen. Ideal ist er außerdem für einen stimmungsvollen Junggesellinnenabschied oder den traditionellen türkischen Hochzeitsbrauch (Gelin Hamami) geeignet.

Die Hamam-Reservierung für zwei Stunden beinhaltet:

Einen Gratiseintritt mit Sauna für vier Stunden für die Braut, das Geburtstagskind, einen Jubilar oder eine andere Hauptperson.

Eine Hamam-Anwendung für eben diese – wahlweise mit Masseur oder Masseurin.

Eine große Obstplatte sowie türkischer Tee, serviert in einer traditionellen Teekanne während des Aufenthalts im Hamam für alle.

Im Anschluss lässt es sich gut im Saunabereich des Neusässer Erlebnisbads Titania entspannen. Foto: Eva Engelien, Titania

Danach die Saunalandschaft im Titania in Neusäß genießen

Im Anschluss an das Hamam kann man den Aufenthalt in der Saunalandschaft des Titania weiter genießen und dort verweilen. Die Buchungsgebühr beträgt 290 Euro zuzüglich der Eintritte für die weiteren Personen (entsprechend der geltenden Tarifliste). „Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, unter der Woche zu reservieren“, rät Petra Voßiek, die stellvertretende Betriebsleiterin des Titania. „Insbesondere am Dienstag ist zudem zu beachten, dass die Salzsauna exklusiv nur für Damen reserviert ist“.

Terminvereinbarungen sind unter der Internetseite

www.titania-neusaess.de,

telefonisch unter (08 21) 6 50 60 30 oder direkt vor Ort möglich.