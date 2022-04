Veranstaltungstipp

Ostermarkt Aindling: Am Ostermontag bummeln & schlemmen

Neben vielen weiteren Leckereien gehen auch Naschkatzen am Ostermarkt in Aindling nicht leer aus.

Am Ostermontag findet in Aindling nach zweijähriger Pause wieder der traditionelle Ostermarkt statt. Was dort alles geboten ist.

Von Katinka Bruckmeier