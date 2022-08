Kirchweih in Lechhausen 2022 - Das ist bereits bekannt

Vom 15. bis 23. Oktober findet die Lechhauser Kirchweih statt. Em Tag vor der Eröffnung spielen im Zelt die Dorfrocker. Auch den Marktsonntag soll es wieder geben.

Eine Kirchweih, wie sie sich gehört – darauf können sich die Lechhauserinnen und Lechhauser in diesem Herbst freuen. Denn nach aktuellem Stand findet die Kirchweih zusammen mit dem Marktsonntag in der altbewährten Form vom 15. bis 23. Oktober 2022 statt.

Konzert der Dorfrocker im Rahmen der Kirchweih Lechhausen

Bereits einen Tag vor der offiziellen Eröffnung gibt es am Freitag, 14. Oktober, ein Konzert der Dorfrocker. Die Rockband aus Unterfranken wird das Festzelt – das in diesem Jahr erstmals von „Bob´s“ bewirtet wird – zum Toben bringen. Auch an den anderen Abenden der Kirchweih kann man sich auf hochkarätige Bands freuen.

Einen Vorgeschmack auf die Lechhauser Kirchweih bieten die Dorfrocker bereits am Freitag, 14. Oktober, im Festzelt. Foto: Dorfrocker

„Die diesjährige Kirchweih wird bereichert mit neuen Impulsen“, fasst der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Lechhausen, Peter Fischer, zusammen. Besonders der Festwirt Stefan „Bob“ Meitinger, der die Kirchweih heuer erstmals bewirtet, sorgt für frischen Wind. Nach den Einschränkungen in den vergangenen Jahren wird die Kirchweih auch wieder mit einem Festumzug beginnen.

Marktsonntag am 16. Oktober 2022 findet statt

„Natürlich ist Corona nicht vorbei, aber wir sind guter Dinge“, erklärt Fischer. So soll es neben dem Festzelt, Marktständen, Schaustellern und Fahrgeschäften auch den Marktsonntag am 16. Oktober wieder geben. Zu den geöffneten Geschäften im Stadtteilzentrum erwarten die Besucherinnen und Besucher viele weitere Highlights. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die Polizei mit einer Pferdestaffel vor Ort sein, auch eine Lesung in der umgebauten Stadtteilbücherei ist geplant.

Wie in den vergangenen Jahren werden auch alle Lechhauser Vereine, wie beispielsweise die Feuerwehr und die Wasserwacht, mit Aktionen am Marktsonntag präsent sein. Auch die ortsansässigen Geschäftsleute haben sich wieder etwas einfallen lassen: Die Mitgliedsbetriebe der Aktionsgemeinschaft Lechhausen werden in der Neuburger Straße eine kleine Berufsmesse aufbauen. Dort können sich Interessierte über offene Stellen und vor allem über Ausbildungsmöglichkeiten im Stadtteil informieren.

Während der Kirchweih und dem Marktsonntag wird der Veranstaltungsbereich wieder für den Verkehr gesperrt. Auch Straßenbahn und Busse müssen an den entsprechenden Tagen eine Umleitung fahren.

Das Line-Up im Zelt der Lechhauser Kirchweih

An den Abenden spielen im Bierzelt folgende Bands:

Freitag, 14. Oktober 2022 Dorfrocker Samstag, 15. Oktober 2022 S.O.S The Roberts H Band Sonntag, 16. Oktober 2022 Die Draufgänger Montag, 17. Oktober 2022 Troglauer Dienstag, 18. Oktober 2022 Blechblosn Mittwoch, 19. Oktober 2022 Mountain Crew Donnerstag, 20. Oktober 2022 Ois Easy Freitag, 21. Oktober 2022 Ohlala Samstag, 22. Oktober 2022 Mannish Boys Shout Sonntag, 23. Oktober 2022 Deschowieda Desperate-Brasswives

Weitere Informationen über die Kirchweih und Tickets für das Konzert der Dorfrocker gibt es hier.