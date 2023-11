Der Gögginger Weihnachtsmarkt und das Programm für 2023

"Wir in Göggingen" lädt im Dezember 2023 zum Weihnachtsmarkt am Gögginger Kurhaus ein. Außerdem gibt es einen Adventsbasar in Inningen und die Waldweihnacht in Wellenburg.

Die Unternehmergemeinschaft „Wir in Göggingen“ (WIG) veranstaltet an den ersten beiden Adventswochenenden 2023 im Hof des Gögginger Kurhauses wieder einen Weihnachtsmarkt. Eröffnet wird dieser am Freitag, 1. Dezember 2023, um 17 Uhr durch Wirtschaftsreferent Dr. Wolfgang Hübschle. Zur Feier des Tages tritt anschließend das Saxophonensemble des Maria Stern Gymnasiums auf.

Das Programm zum Weihnachtsmarkt in Göggingen 2023

Am Sonntag, 3. Dezember 2023, spielt um 15 Uhr das Klarinettenensemble der Schule und am Freitag, 8. Dezember 2023, hat um 17 Uhr der Unterstufenchor einen Auftritt. Auch der Nikolaus kommt mit seinen Engeln den Gögginger Weihnachtsmarkt besuchen – und zwar Samstag, 9., und Sonntag, 10. Dezember 2023, jeweils um 16 Uhr.

Doch mit dem Programm ist es nicht getan! Dieter Kleber, Erster Vorsitzender der WIG, verrät: „Wir konnten dieses Jahr das Angebot an Geschenkartikeln wesentlich ausbauen.“ Wer noch eine Aufmerksamkeit für seine Liebsten braucht, wird hier also fündig. Neben Papeterie, Taschen und Tassen im Augsburg-Design gibt es vom Holz-Handwerk Paulus Birkenrindendosen, auch die „Tupperware der Wikinger“ genannt.

Die Stände auf dem Weihnachtsmarkt in Göggingen

Am ersten Adventswochenende verkauft wild & lecker Honig, Bienenwachskerzen und sämtliche Produkte rund um Quitten. Die Woche darauf gibt es am Freitag und Samstag Schmuck von Zarifi Beauty und handgemachte Babykleidung des Zwergenstüberls Friedberg, am Sonntag verkauft Isabella Abert Schnitzkunst, winterliche Textilien und Kleinigkeiten für Kinder zugunsten der Kinder-Direkt-Hilfe Ecuador.

Auch kulinarisch hat der Weihnachtsmarkt einiges zu bieten. So sind die Sandners von Philina mit italienischer Antipasti, luftgetrockneter Salami, Käse, Datteln und Nüssen vor Ort. Am Stand des TSV Göggingen können Gäste den Budenzauber, ein warmes Wintermischgetränk, das von innen wärmt, und den TSV Engel, einen warmen Bratapfellikör, probieren. Erste Hilfe Trainer Plus verköstigt die Besucherinnen und Besucher mit Bratwurstsemmeln, Gögginger Roten und Pizzazungen; das Parktheater schenkt Glühwein, Punsch und Shots aus.

Weil es zum Gögginger Weihnachtsmarkt 2022 sogar geschneit hat, versteckte sich der Nikolaus unter den Schirmen. Foto: Dieter Kleber (WIG)

Die Öffnungszeiten für den Gögginger Weihnachtsmarkt

vom 1. bis 3. Dezember 2023 und vom 8. bis 10. Dezember 2023

freitags von 17 bis 20 Uhr

samstags von 14 bis 20 Uhr

sonntags von 14 bis 20 Uhr

Doch mit dem Weihnachtsmarkt in Göggingen ist das Programm der Vorweihnachtszeit in Augsburgs Südwesten nicht gefüllt ...

Weitere Veranstaltungen in Göggingen und Inningen

Adventsbasar in Göggingen

In Göggingen geht es schon am Samstag, 25. November 2023, mit einem Adventsbasar der Pfarrei St. Georg und Michael los. Von 11 bis 18 Uhr kann man dazu im Roncallihaus am Klausenberg 7 vorbeischauen und fleißig einkaufen. Der Erlös kommt nämlich einem gemeinnützigen Zweck zugute. Neben dem Angebot an den Ständen gibt es Live-Musik und eine Verlosung.

Adventsbasar in Inningen

Eine Woche später, am Samstag, 2. Dezember 2023, reiht sich in Inningen der Adventsbasar von St. Peter und Paul an. Die Kirchenstiftung lädt dazu in den Pfarrhof in der Bobinger Straße 59 ein. Beginn ist um 16 Uhr, ab 17 Uhr sorgt die Bläsergruppe „Let’s Brass“ für musikalische Unterhaltung. An den Ständen werden Eine-Welt-Waren angeboten. Außerdem gibt es eine Bastelbude mit kreativen Angeboten. Für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher ist mit Glühwein und Bratwürsten gesorgt. Das Ende ist für 21 Uhr geplant.

Nicht nur der Christbaum vor St. Peter und Paul in Inningen sorgt für Weihnachtsstimmung. Foto: Peter Fastl

Waldweihnacht in Wellenburg

Am dritten Advent, also am Sonntag, 17. Dezember 2023, folgt schließlich ein weiteres Highlight im Augsburger Südwesten: die Waldweihnacht der Evangelischen Dreifaltigkeitskirche. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr an der Augsburger Hütte in Wellenburg. Los geht es um 18 Uhr mit Pfarrer Peter Gürth und seinem Team.

Bis zum Heiligen Abend ist in Göggingen und der Umgebung also einiges los. Und mit dem 24. Dezember 2023 hört es nicht auf. Auch an den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel gibt es in den Kirchengemeinden verschiedene Andachten, Gottesdienste und Angebote ...