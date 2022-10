Bestattungen Böhm ist in Friedberg für Trauernde da

Dem Schock nach einem Sterbefall folgt oft die Überforderung: Hilfe bei Behördengängen und anderen Formalitäten bietet Bestattungen Böhm in der Bahnhofstraße 6 in Friedberg

In den Stunden und Tagen nach dem Tod eines geliebten Menschen befinden sich Trauernde in einer Art Schockzustand. Doch genau in dieser Zeit ist es nötig, dass sie funktionieren und sich um Beisetzung, Behördengänge oder die Organisation des Begräbnisses kümmern. Bestattungsunternehmen begleiten in diesen schweren Stunden und nehmen Trauernden die Arbeit ab.

Bestattungen Böhm in der Bahnhofstraße in Friedberg

Stefan Böhm hat vor etwas mehr als einem Jahr neben seinem Hauptsitz in Augsburg-Göggingen eine Zweigstelle seines Unternehmens Bestattungen Böhm in Friedberg eröffnet. Selbst die Baustelle in der Bahnhofstraße hat Böhm damals nicht abgeschreckt. In dem denkmalgeschützten Haus mit der Hausnummer 6 hat der Verbandsgeprüfte Bestatter ein würdevolles Ambiente für einfühlsame Gespräche gefunden. „Ich wusste einfach sofort, dass es passt“, verrät er. Nicht zuletzt, weil seine beiden Söhne in Friedberg geboren sind und er sich deshalb besonders mit der Stadt verbunden fühlt. Nun wurde die Bahnhofstraße wieder für den Verkehr freigegeben und Bestattungen Böhm ist endlich uneingeschränkt erreichbar.

Christin Lechner-Margau ist erste Ansprechpartnerin in Friedberg. Stefan Böhm freut sich über die Niederlassung seines Unternehmens. Foto: Bestattungen Böhm

Was nach einem Sterbefall ansteht

Erste Ansprechpartnerin in der Friedberger Niederlassung ist die Sterbefallberaterin und Trauerbegleiterin für Familien nach dem Frühtod eines Kindes Christin Lechner-Margau. Sie kümmert sich – gemeinsam mit Stefan Böhm – um alle Belange rund um einen Trauerfall. „Gerade das Formelle – Behördengänge, Versicherungen, Rentenangelegenheiten – überfordert Trauernde schnell“, erklärt die Fachfrau. „Sie haben das Gefühl, funktionieren zu müssen, obwohl sie sich vor innerem Schmerz kaum konzentrieren können. Dafür sind wir da.“

Bestattungen Böhm erledigt, was in einem solchen Fall erledigt werden muss, und für die Hinterbliebenen bleibt Zeit und Raum für ihre Trauer. „Das ist wichtig, denn durch den Trauerprozess lernen die Hinterbliebenen, den Tod des geliebten Menschen zu akzeptieren und sich von ihm zu verabschieden“, weiß Stefan Böhm, der auch Heilpraktiker für Psychotherapie ist.

Bestattungen Böhm arbeitet professionell und einfühlsam

Von der hygienischen Versorgung bis hin zur gewählten Bestattungsart übernehmen Stefan Böhm und Christin Lechner-Margau alle notwendigen Schritte auf dem letzten Weg der Verstorbenen. Durch ihre professionelle und gleichzeitig einfühlsame Arbeitsweise tragen sie dazu bei, dass Angehörige sich in dieser schweren Zeit gut aufgehoben und begleitet fühlen. Der Abschied kann so bewusst und uneingeschränkt erfolgen und hilft bei der Trauerbewältigung.

Gemeinsam mit den Hinterbliebenen gestalten Böhm und Lechner-Margau einen würdevollen Rahmen für die Abschiedszeremonie – gerne auch mit einer individuellen Rede. Stefan Böhm versteht es als langjährige Trauerredner, den verstorbenen Menschen mit wohl gewählten, persönlichen Worten zu würdigen.

Der Ausstellungsbereich gibt einen Überblick über die möglichen Beisetzungsarten. Im persönlichen Gespräch werden dann die Details besprochen. Foto: Sabine Roth

Mit der Bestattungsvorsorge entlastet man die Angehörigen finanziell

Auch in Sachen Bestattungsvorsorge steht Stefan Böhm mit Rat und Tat zur Seite. Dabei können Wünsche für die eigene Bestattung festgehalten werden und Gelder in eine sogenannte Bestattungstreuhand eingezahlt werden. Die Summe kann so von niemandem angetastet und ausschließlich für die Beisetzung verwendet werden. Das entlastet Hinterbliebene enorm. Stefan Böhm möchte mit seinem Beratungsangebot für dieses Thema sensibilisieren – und freut sich, die Dienstleistung nun auch an seinem Wunschort in Friedberg anbieten zu dürfen.

