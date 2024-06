Jubiläumsfest bei AutoFreundl in Meitingen mit buntem Programm

AutoFreundl in Meitingen feiert sein 30-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsfest für die ganze Familie am Samstag, 22. Juni 2024. Was dort alles geboten ist.

Da eröffnet im Februar 2024 ein neues Autohaus in Meitingen und schon ein paar Monate später wird 30-Jähriges gefeiert? Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen, mag man meinen. Tut es aber sehr wohl! Denn AutoFreundl gibt es tatsächlich schon seit drei Jahrzehnten. Bisher wurde die Firmengeschichte in München geschrieben, doch mit Meitingen hat Roland Freundl ein neues Kapitel aufgeschlagen. „Meine Frau hatte große Sehnsucht in die alte Heimat zurückzugehen, da konnte ich doch nicht nein sagen“, schmunzelt er. Und so zog er samt Autohaus, Tochter und einem Großteil seines Teams aus der Großstadt in die Marktgemeinde zwischen Augsburg und Donauwörth.

Das ist beim Jubiläumsfest bei AutoFreundl in Meitingen geboten

Mit einem großen Jubiläumsfest am Samstag, 22. Juni 2024, von 13 bis 20 Uhr feiert er dort nun sein 30-jähriges Bestehen. Dafür hat sich das Team ein buntes Programm überlegt, mit dem nicht nur Autokenner überzeugt werden. Kinderzaubershow und Ballonfiguren sorgen für glänzende Kinderaugen. Aber auch die Erwachsenen dürfen über magische Darbietungen staunen: Zauberhafte Tricks und optische Illusionen sorgen bestimmt für fragende Gesichter.

Präsentation von BMW-Jahreswagen

Was die Highlights der BMW-Jahreswagen im Bestand sind, erklären der Fachmann und seine Mitarbeiter in einer anschaulichen und individuellen Präsentation. Denn für BMW-Fahrzeuge schlägt – neben der Familie – Freundls ganzes Herz. „Mein erstes verkauftes Fahrzeug war ein BMW E21 318 mit 1,8 Liter Hubraum und 98 PS“, erinnert sich Roland Freundl noch sehr gut. Und diesem ersten BMW folgten zahllose weitere.

Exzellent ausgestattet, top gewartet, wenig Kilometer: Ein BMW-Jahreswagen von AutoFreundl hat zahlreiche Vorteile. Foto: AutoFreundl

Das sind die Vorteile von Jahreswagen oder ehemaligen Dienstwagen

Allen gemein: Es handelt sich um Jahreswagen oder ehemalige Dienstwagen von BMW. „Die Vorteile sind schnell zusammengefasst: deutlich günstiger im Vergleich zum Neuwagen, geringe Laufleistung, kaum Verschleiß, top gewartet, hochwertige Ausstattung und – ganz wichtig – keine Wartezeit“, zählt Roland Freundl auf. „Da ist das Traumauto ganz schnell gefunden.“ Vielleicht ja schon auf dem Jubiläumsfest.

Schlemmen für einen guten Zweck: Die Einnahmen gehen ans Kinderkrebszentrum Augsburg

Dort werden die Gäste selbstverständlich auch verköstigt: mit Spanferkel vom Spieß, Steaks, Bratwürsten und veganen Gerichten sowie erfrischenden Getränken. Musik für die Stimmung gibt es natürlich auch. „Wir freuen uns schon auf ein geselliges Beisammensein, von dem auch andere etwas haben“, sagt Roland Freundl. Die Einnahmen spendet er an das Kinderkrebszentrum Augsburg.

AutoFreundl: Öffnungszeiten und besonderer Service

Wenn nicht gerade gefeiert wird, ist AutoFreundl zu folgenden Zeiten für seine Kundinnen und Kunden da: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie Samstag von 10 bis 14 Uhr. Zu finden ist das Autohaus in Meitingen direkt am Bahnhof. Von Augsburg erreicht man AutoFreundl in nur zehn Minuten, rund 40 Minuten dauert es von München aus. Im Umkreis von zehn Kilometern bietet Roland Freundl einen kostenlosen Abhol- und Bringservice. Interessenten von weiter weg können den VIP Limousinenservice ab Flughafen München in Anspruch nehmen. Doch das ist längst nicht alles. Auto Freundl unterstützt auch in Zoll- und Ausfuhrangelegenheiten.

Jahreswagen haben den Vorteil, dass sie kaum Verschleiß ausweisen und pfleglich behandelt wurden. AutoFreundl vertreibt ausschließlich Jahres- und ehemalige Dienstwagen von BMW. Foto: AutoFreundl

Finanzierung und Leasing der BMW-Jahreswagen möglich

Im Sortiment befinden sich ständig top ausgestattete und gepflegte BMW-Jahreswagen. Dafür bietet AutoFreundl verschiedene Finanzierungsmodelle an. Auch Leasing ist möglich. „In einem persönlichen Gespräch zurren wir für jede und jeden ein passendes Finanzierungspaket fest“, verspricht Roland Freundl. Am besten vereinbart man noch heute einen Online-Termin für ein unverbindliches Erstgespräch. Selbstverständlich ist AutoFreund auch telefonisch oder per E-Mail erreichbar: (08271) 8133430 oder info@autofreundl.de. Zu finden ist AutoFreundl außerdem auf allen gängigen Social Media Plattformen (Links s.u.). Dort erhält man News aus dem Unternehmen und erfährt als Erster von aktuellen Angeboten.

Die Jahreswagen und ehemaligen Dienstwagen von BMW im Sortiment von AutoFreundl befinden sich in einem Top-Zustand. Sie stammen alle aus erster Hand. Foto: AutoFreundl

Social Media:

https://www.instagram.com/autofreundl_bmw_jahreswagen/?hl=de

https://www.facebook.com/AutoFreundl/

https://de.linkedin.com/in/autofreundl-bmw-jahreswagen-055395212?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.pinterest.de/autofreundl/autofreundl-bmw-jahreswagen/

https://x.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FAutoFreundl

https://www.youtube.com/channel/UCkEMBcbzBwULz10ACWCDtug

https://www.tiktok.com/@autofreundl_bmw?is_from_webapp=1&sender_device=pc