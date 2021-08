Thailändische Küche und herzliche Gastfreundschaft

Im Sportheim SV Karlshuld

Es begann vor rund einem Jahr mit einem Probeessen. Zwölf Vertreter der Gemeinde und des SV Karlshuld e. V. 1932 konnten sich von der Qualität der Küche von Radasa Maraun überzeugen und mit den Gerichten der weiteren Bewerber um die Nachfolge des scheidenden Pächters der Sportgaststätte am Gelände an der Kindergartenstraße in Karlshuld vergleichen. Am Ende stand der Zuschlag für die original thailändische Kochkunst von Radasa Maraun. Einstimmig!

Eigentlich ist Radasa Maraun Lehrerin, neben ihrem Studium arbeitete sie in Bangkok aber auch in verschiedenen Funktionen in der Gastronomie. Seit 2012 ist sie mit Dirk Maraun, dem Mitbegründer des Thailändisch Deutschen Kulturvereins e.V., verheiratet und engagiert sich mit ihm in und außerhalb des Vereins in der Region Ingolstadt für den thailändisch-deutschen Kulturaustausch und neu in Deutschland angekommene Thailänder*innen.

1300 Frühlingsrollen für das Fest der Kulturen in Ingolstadt

Bekannt ist die Küche von Radasa Maraun und ihren Mitstreiterinnen aus dem Verein von Karlshuld bis Ingolstadt schon länger. Mit unter anderem rund 1300 knusprig-frischen, handgemachten Frühlingsrollen pro Tag versorgt das Team beispielsweise jährlich das Fest der Kulturen im Ingolstädter Klenzepark. Immer öfter kam in der Folge die Frage auf, wo es Radasas Essen auch regelmäßig in einem Restaurant zu genießen gebe. Als 2020 die Sportgastätte Karlshuld einen neuen Pächter suchte, wagte Familie Maraun mit ihrem deutsch-thailändischen Team den Schritt zum eigenen Restaurant. Am 14. August 2021 fand die große Eröffnungsfeier statt.

Kulinarisches Cross-Over

Noch ist nicht alles fertig, es fehlt ein wenig Tischdekoration, die extra angefertigt wird oder die nicht nur in Thailand beliebten Bier-Tower, die erst noch vom Zoll freigegeben werden müssen. Aber schon jetzt stimmen die wichtigsten Zutaten. Importierte Biersorten, ein thailändischer Whisky und selbstverständlich die Speisekarte lassen das Herz jedes Thai-Fans höherschlagen. Und für alle, die der zumeist ziemlich exotisch-scharf gewürzten Thai-Küche partout nichts abgewinnen können oder beim wiederholten Besuch im Restaurant Gungs einmal Lust auf Abwechslung haben, gibt es bayerische Schmankerl wie Schweinshaxe mit Knödeln, gutbürgerliche Klassiker à la Schnitzel nach Wiener Art und eine Tageskarte mit zwei wöchentlich wechselnden Hauptgerichten. In den Sommermonaten bei gutem Grillwetter serviert Dirk Maraun Spezialitäten vom Grill nach Art des Hauses.

Von „Loy Krathong“ bis zur Firmen- oder Familienfeier

Dass es sich im Thairestaurant Gungs gut feiern lässt, zeigte schon das bunte Eröffnungsfest. Für die nächsten traditionellen thailändischen Festtermine plant Dirk Maraun bereits jetzt. Das berühmte thailändische Lichterfest Loy Krathong steht im November an und im April wartet Songkran, das „Wasserfest“. Zum Lichterfest soll es einen eigens angelegten künstlichen See mit Lichterschiffchen geben und dazu natürlich Buffet, Tombola und die beliebte Karaoke-Party.

All das und noch mehr organisiert man im Thairestaurant Gungs ganz nach Wunsch der Gäste auch für private Familien- oder Firmenfeiern. Nachdem das Thairestaurant Gungs auch dem SV Karlshuld als Vereinsheim dient, gilt es für alle, die bald dort ihre private Weihnachtsfeier ausrichten möchten, rechtzeitig zu reservieren.

Wer in diesem Corona-Jahr auf die Reise nach Thailand verzichten musste, der kann in Karlshuld ab jetzt in stimmungsvollen Thai-Impressionen mit exotisch würzigen Düften und Geschmacksrichtungen schwelgen. Und wer nicht warten möchte, bis er Zeit für einen Restaurantbesuch oder eine Familienfeier findet, für den bietet Radasa Maraun all ihre Gerichte auch zum Mitnehmen an.

