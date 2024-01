Neues aus der Immobilienbranche: Das WOBITA Konzept

Sicher und bezahlbar wohnen – auch im Alter? Bei den turbulenten Marktentwicklungen der letzten Jahre nicht gerade selbstverständlich. Doch das neue Konzept der WOBITA GmbH schafft Abhilfe. Wie es funktioniert, erklären die Experten aus der Immobilienbranche vom 2. bis 4. Februar 2024 bei den Augsburger Immobilientagen.

Vom 2. bis 4. Februar 2024 dürfen sich am Augsburger Messewochenende bis zu 400 Ausstellende präsentieren. Denn die Augsburger Frühjahrsausstellung afa, die Immobilientage Augsburg (ITA) und die VOLT E-Mobilität Messe treten erneut zusammen in der Messe Augsburg auf. Die Besucher:innen können sich bei dieser Gelegenheit auf vielfältige Erkundungstouren begeben. So gewährt die WOBITA GmbH beispielsweise exklusive Einblicke in die Zukunft des Wohnmarktes.

Die WOBITA GmbH auf den Augsburger Immobilientagen

Das Gründerteam der WOBITA GmbH aus Schwabmünchen besteht aus vier langjährigen Immobilienexperten, die alle Themenbereiche wie den Bau, den Vertrieb und die Finanzierung von Immobilien abdecken. So können sie den Bedürfnissen und Sorgen von Immobiliensuchenden mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Immobilien- und Finanzbranche begegnen.

Angesichts der stark gestiegenen Zinsen und der weiter zunehmenden Baukosten entwickelten Geschäftsführer Jakob Weber und Florian Boehlke einen deutschlandweit einzigartigen Plan: Wer auf der Suche nach einer altersgerechten Wohnung, oder nach einer renditestarken und beständigen Kapitalanlage ist, für den ist das WOBITA Konzept ideal. Denn hierbei teilen sich der Wohnrechtskäufer und der Kapitalanleger die Investitionskosten einer Neubauwohnung. Wie genau das funktioniert? Das erklären die Immobilienexperten bei den Augsburger Immobilientagen.

Exklusive Einblicke in die Immobilienbranche

Besucher:innen der Augsburger Immobilientage 2024 erleben die neuesten Projekte und das Portfolio der WOBITA GmbH aus nächster Nähe. Sie haben zudem die Gelegenheit, sich mit den Immobilien-Experten auszutauschen, ihnen Fragen zu stellen und Einblicke in aktuelle Finanzierungsmöglichkeiten wie das WOBITA Konzept zu gewinnen.

Interessierte können sich außerdem auf inspirierende Architektur, durchdachte Raumgestaltung und innovative Technologien freuen, die das Wohn- und Arbeitsumfeld der Zukunft aufleben lassen. Schauen Sie am Messewochenende in Halle 5 an Stand 548 vorbei und lassen Sie sich inspirieren!