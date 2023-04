Zentrum für Gestaltung öffnet seine Türen

Offene Türen am Zentrum für Gestaltung Ulm. Interessierte SchülerInnen können sich am Samstag, 13. Mai über Ausbildungsangebote informieren.

Du bist kreativ, zeichnerisch oder gestalterisch begabt und besitzt die Fähigkeit visuell zu denken? Dann bist du am Zentrum für Gestaltung Ulm (ZfG) genau richtig. Die staatlich anerkannte Schule an der Donau öffnet am 13. Mai 2023 seine Türen und lädt ein, das umfangreiche Ausbildungsangebot kennenzulernen.

ZfG ermöglicht Berufsabschluss mit gleichzeitiger Fachhochschulreife

Im Zentrum für Gestaltung erwerben Schülerinnen und Schüler mit erfolgreich absolvierten mittleren Bildungsabschluss einen Berufsabschluss und gleichzeitig die Fachhochschulreife. Du kannst wählen zwischen den Berufskollegs Grafik-Design, Technische Dokumentation, Foto- und Mediendesign oder Mode und Design. Ganz nach deinen individuellen Interessen und Stärken.

Finde am Infotag heraus, was zu dir passt

Am Infosamstag besteht Gelegenheit, mit Lehrkräften ins Gespräch zu kommen oder in spannenden Workshops zu erfahren, welches Fach zu deinen Talenten passt. Komm am 13. Mai 2023 ans Zentrum für Gestaltung beim ROXY in Ulm und lass deiner Kreativität in Grafikdesign, Modedesign, Architektur, Multimedia und (neu) Fotodesign freien Lauf! Die Veranstalter freuen sich auf dich.

Alles Wichtige zum Infotag:

am Samstag, 13. Mai 2023

von 10 Uhr bis 14 Uhr

am Zentrum für Gestaltung Ulm

Schillerstraße 1/10, 89077 Ulm

Anmeldung erbeten bis 12. Mai 2023 unter Telefon (0731) 20 55 999-0 oder per E-Mail an ulm@zfg-schulen.de

Du willst mehr über das Zentrum für Gestaltung Ulm erfahren? Hier gelangst du zur Homepage.