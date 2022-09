Neues von der Aktionsgemeinschaft Neusäß

Jedes Jahr zum Schulstart verteilt die Aktionsgemeinschaft Neusäß Warnwesten an die Neusässer Grundschüler. Auch sonst hat der Verein ein Herz für Kinder.

Es hat fast schon Tradition: Die Aktionsgemeinschaft Neusäß (AN) stattet immer zum Schulanfang alle Erstklässlerinnen und Erstklässler mit Warnwesten aus. Auch heuer erhalten wieder alle Abc-Schützen der Grundschulen Am Eichenwald, St. Ägidius sowie die Grundschulen in Steppach, Täfertingen und Westheim die leuchtenden Westen. „Da lassen wir uns nicht lumpen“, versichert Thilo Wank, erster Vorstand der AN. „Die Sicherheit der Kinder liegt unseren Mitgliedsbetrieben ganz besonders am Herzen.“ Ab sofort werden die Termine zur Übergabe stattfinden, sodass die Schülerinnen und Schüler gerade in der kommenden dunkleren Jahreszeit sichtbar und sicher ihren Weg zur Schule bestreiten können.

Auch die ganz Jüngsten haben sich das Engagement der Aktionsgemeinschaft gesichert: Der Kindergarten Täfertingen ist auf die Verantwortlichen der AN zugekommen und hat um Unterstützung für einen Fahrradständer gebeten. „Da haben wir jetzt eine schöne Lösung gefunden“, erklärt Thilo Wank.

Aktionsgemeinschaft Neusäß spendet Fahrradständer für Kindergärten

Der Musterfahrradständer wird derzeit mit den Logos des ersten Sponsors, dem e-bike Center Augsburg in der Augsburger Straße, sowie dem der Aktionsgemeinschaft versehen und wird anschließend vor dem Täfertinger Kindergarten installiert. „Die Bitte zeigt, dass bei der Fahrt zum Kindergarten immer weniger das Auto zum Einsatz kommt, sondern umweltfreundlichere Alternativen, wie Rad oder Roller. Da sind wir als Aktionsgemeinschaft natürlich gerne bereit, das zu unterstützen“, sagt Thilo Wank. „Nach und nach wollen wir mit den Fahrradständern auch alle anderen Neusässer Kindergärten ausstatten.“

Bei allem Engagement für andere – natürlich denkt die Aktionsgemeinschaft auch an die eigenen Mitgliedsbetriebe. Die sind nämlich am kommenden Mittwoch ausdrücklich und herzlich zum Vereinsabend ins Festzelt auf dem Volksfest eingeladen. (mit pm)