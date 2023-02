Preis für Entwicklungsforum Holzwinkel & Altenmünster

Das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster e.V. erhielt den Bayerischen Staatspreis "Land.Dorf.Zukunft". Mehr über den Wirtschaftsstandort, die Naherholung & Co.

Eine reizvolle Landschaft im Herzen des Naturparks Augsburg Westliche Wälder mit diversen besonderen Wander- und Radwegen, Süddeutschlands größtem LandArtPark, einem Kleinkindspielplatz, einer Dezentralen Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren, Musikschule, und, und, und. Die Liste lässt sich noch lange fortführen und es kommt immer wieder Neues hinzu.

Holzwinkel und Altenmünster: Attraktiver Wirtschaftsstandort

Was die Gegend und die Mitgliedsgemeinden des Entwicklungsforums Holzwinkel und Altenmünster e.V. als attraktiver Wirtschaftsstandort sowie an Lebens- und Wohnqualität für jede Altersklasse zu bieten haben, kann sich sehen lassen. „Das ist preiswürdig!“, beschied man im Bayerischen Landwirtschaftsministerium und verlieh dem Entwicklungsforum im Herbst 2022 den Staatspreis „Land.Dorf.Zukunft“.

Los ging es 2015. Damals erkannten Gemeindevertretende von Adelsried, Altenmünster, Bonstetten, Emersacker, Heretsried und Markt Welden: Wir sind stärker, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen und so die Heimat zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger aktiv gestalten. Mit Unterstützung des Amts für Ländliche Entwicklung (ALE) Schwaben erarbeitete man ein Konzept zur Integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) und schloss sich nachhaltig zur interkommunalen Interessensgemeinschaft im Verein Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster e.V. zusammen.

Die Vertretenden des Entwicklungsforums Holzwinkel und Altenmünster bei der Preisübergabe durch Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (1. Reihe, 3. von rechts). Foto: Seyfarth, StMELF

Simone Hummel ist die geschäftsführende Regionalmanagerin

Die Diplom-Geografin Simone Hummel ist dessen hauptamtliche geschäftsführende Regionalmanagerin. Bei ihr laufen alle Fäden zueinander, sie ist für die Umsetzung der Projekte und Maßnahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zuständig. Unterstützt wird sie von Vereinskoordinator Rainer Schmied und bald, als Projektassistentin, von einer Werksstudentin von der Universität Augsburg. „Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit der Uni und haben eine enge Verbindung“, erklärt die engagierte Regionalmanagerin. Selbst referiert sie dort hin und wieder. „Wir sind in sehr vielen Bereichen aktiv“, berichtet sie begeistert. Unter dem Motto „Freiraum zum Leben“ versuche man, gemeinsam aktuellen Herausforderungen zu begegnen sowie zukünftige Chancen zu erkennen und wahrzunehmen. Arbeit von der, in der, für die Region.

Erfolgreiches Projekt: "Tag der Ausbildung"

Als eines der erfolgreichsten Projekte nennt sie den „Tag der Ausbildung“, der jährlich im Spätherbst stattfindet. Dabei bekommen Jugendliche die Chance, verschiedene Ausbildungsberufe bei Unternehmen in der Region unkompliziert und praxisnah persönlich kennenzulernen. Zugleich können sie wertvolle Kontakte knüpfen. Gut dazu passt auch der Ausbildungskompass, eine Broschüre in der sich 68 Betriebe aus dem Raum Altenmünster, Holzwinkel, Horgau, Zusmarshausen und Dinkelscherben mit ihren jeweiligen Ausbildungsberufen vorstellen. „Bei allem arbeiten wir mit den Schulen in der Umgebung sehr gut zusammen. Wir unterstützen damit die örtlichen Firmen in der Akquise von Auszubildenden“, erläutert Hummel.

Gute Möglichkeiten, regionale Betriebe hautnah und in der Praxis kennenzulernen, gibt es beim Tag der Ausbildung. Foto: Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster e.V.

Interkommunale Kinder- und Jugendarbeit (IMoKJA)

Breiten Anklang findet die Interkommunale Kinder- und Jugendarbeit (IMoKJA). Seit August vergangenen Jahres ist der Sozialpädagoge Jan Marcus dafür in den Gemeinden unterwegs. Er ist in offener Jugendarbeit tätig, in Präsenz und betreuend in den -treffs, aber mobil in der aufsuchenden Jugendarbeit etwa mit Sportangeboten an den Freizeitplätzen der Region. Für Cliquen- oder Einzelfallberatung, Begleitung, etwa auf Ämter und Ähnliches, ist er ebenfalls da.

Doch nicht nur für junge Leute gibt es Angebote, genauso für Seniorinnen und Senioren. So etwa die Dezentrale Anlaufstelle für diese und ihre Angehörigen, wo sie professionelle Beratung und Hilfeleistungen im Umgang mit verschiedenen Themen des Alters vor Ort in der Region bekommen.

Erfolgreiche Musikschule Holzwinkel & Altenmünster e.V.

Ebenfalls erfolgreich ist die Musikschule Holzwinkel & Altenmünster e.V., die viel auf den Weg bringt. Sie agiert mit eigener Vorstandschaft und eigenem Lehrapparat. Ein spannendes Projekt der Musikschule ist die Aufnahme einer CD mit dem Hörspiel „Ludwig und der Zauberspiegel – Ludwig Ganghofers Erste Zeitreise“ (Ganghofer ist im Markt Welden aufgewachsen). Diese wurde im Rahmen des Regionalbudgets 2022 umgesetzt. Die Projektförderung wird finanziert vom Freistaat Bayern über das ALE sowie vom Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster e.V.

Wertvolles Förderprogramm "Regionalbudget"

„Das Förderprogramm "Regionalbudget" hat einen großen Wert für uns“, weiß Hummel. „Wir können selbst Projekte in der Region fördern. Vereine, Gemeinden, aber auch Privatleute können sich mit ihren Projekten bewerben. Die Förderung kommt vom Freistaat und zu einem kleineren Teil vom Entwicklungsforum“, erklärt die Regionalmanagerin. Man durfte bereits 35 Projekte fördern, darunter den Dirt-Bike-Park in Adelsried oder die Schloss-Werkstatt mit Repair-Café in Emersacker.

Naherholung im Holzwinkel und in Altenmünster

Gut entwickelte Naherholungsmöglichkeiten wie Süddeutschlands größten LandArtPark in Bonstetten oder den Meditationsweg im Markt Welden gibt es viele in der Region Holzwinkel und Altenmünster. Hier ist auch ein Eldorado für Radfahrer und Wanderer mit verschiedensten Wegenetzen. Thematisch aufbereitete Routen zu kulturellen Inhalten und zu regionalen Größen wie Hans Malzer laden ein. Mit dem Ludwig-Ganghofer-Lausbubenweg, aber auch dem Erlebnis-Radweg Landwirtschaft ist auch für die Kleinen und Familien viel Spannendes und Wissenswertes geboten. Oder man gelangt einfach beim Waldbaden zu Ruhe und Gelassenheit.

Süddeutschlands größter LandArt-Kunstpfad ist in Bonstetten. Die Kunstwerke von Hama Lohrmann berühren alle Sinne und verändern sich durch die Verwitterung. Foto: Brigitte Fregin

Bayerischer Staatspreis ist Wertschätzung und Motivation

Der Staatspreis ist eine große Wertschätzung für alle Aktiven im Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster e.V. und zugleich Ansporn sowie Motivation. Genau richtig, wenn es jetzt mit der Neuaufstellung des interkommunalen Entwicklungskonzepts losgeht. Dazu haben die ersten Workshops – auch für interessierte Bürgerinnen und Bürger – zu den Schwerpunkten Familie und Senioren, den Themen Klima und Nachhaltigkeit sowie Kultur stattgefunden. „Machen auch Sie mit und beteiligen Sie sich am zukünftigen ,Fahrplan‘ der Region Holzwinkel und Altenmünster! Jetzt haben Sie die Chance, Ihre Herzensthemen für die Region Holzwinkel und Altenmünster einzubringen!“, lädt Hummel alle ein.

