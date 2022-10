Wir stellen den Vorsorgeordner Ihrer Heimatzeitung vor

Mit dem praktischen Vorsorgeordner der Augsburger Allgemeinen kümmern Sie sich um Ihre Vorsorge. Ihre Angehörigen sind auf Unfall, Krankheit oder Tod vorbereitet.

Es kann schnell gehen: Ein unachtsamer Moment und das Leben ist nicht mehr, wie es war. Ein Unfall, eine schwere Krankheit, ja selbst das fortschreitende Alter verändert alles. Ob Krankenhausaufenthalt, Pflegefall oder Tod – Angehörige müssen nicht nur mit der Situation und ihren Gefühlen klarkommen. Sie stehen auch vor einer Vielzahl an Fragen: Welche Bankkonten und Versicherungen gibt es? Wurde eine Vorsorgevollmacht erteilt? Existieren Patientenverfügung oder Testament?

Praktischer Vorsorgeordner der Augsburger Allgemeinen

Wer sich frühzeitig Gedanken über seine Wünsche macht und die wichtigsten Informationen entsprechend vorbereitet, erspart sich und seinen Liebsten im Fall der Fälle eine Menge Zeit, Stress und Nerven. Doch wo anfangen? Und was gilt es zu beachten? Hier hilft der praktische Vorsorgeordner der Augsburger Allgemeinen weiter. Übersichtlich zusammengefasst und verständlich erklärt finden Sie darin die wichtigsten Kategorien.

Neben zahlreichen Erklärungen sind auch Dokumente wie ein Organspendeausweis im Vorsorgeordner der Augsburger Allgemeinen enthalten. Foto: oH

In jedem Kapitel können wichtige Fakten notiert und Dokumente aufbewahrt werden. Vordrucke, Erläuterungen und Tipps helfen bei Unklarheiten oder Unsicherheit weiter. So ist am Ende alles Notwendige strukturiert auf A4-Blättern zusammengefasst und kann gesammelt im Ringordner aufbewahrt werden. Zudem bietet der Ratgeber Ihnen Entscheidungshilfen, rechtliche Informationen und Unterstützung sowie Adressen, bei denen Sie – oder Ihre Angehörigen – Hilfe finden.

Einblick in "Meine Zukunft ist geregelt"

Der Vorsorgeordner umfasst sechs Kapitel:

Persönliches: Hier tragen Sie persönliche Daten zu Ihrer Person ein. Wie sieht Ihre Wohnsituation aus? Welche Verträge, Mitgliedschaften und Abonnements sind aktuell? Welche Onlineaccounts nutzen Sie? Auch Versicherungen und Wissenswertes zur Rente finden Sie hier. Finanzen: Welche Konten haben Sie bei welcher Bank? Welche Zu- und Abgänge werden verbucht? Bestehen weitere Anlagen wie Immobilien, Bausparverträge oder Fonds? Hinterlegen Sie auf den Seiten auch Angaben zur Kontovollmacht für andere Personen. Vollmachten: Dieser Punkt bezieht sich auf die Vorsorgevollmacht und die Betreuungsverfügung. Sie finden ausführliche Erklärungen, die Sie beim Ausfüllen der Seiten unterstützen.



Dank des Inhaltsverzeichnisses des Vorsorgeordners behält man den Überblick, welche Dokumente wo zu finden sind. Es gibt sechs Kapitel. Foto: oH Krankenhauseinweisung: In diesem Kapitel können Sie eine persönliche Checkliste hinterlassen, an der sich Ihre Angehörigen orientieren können, falls Sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Außerdem finden Sie hier Informationen und Vordrucke zur Patientenverfügung sowie einen Organspendeausweis. Testament: Die nächste Kategorie dient der Zusammenstellung sämtlicher Informationen zur Erbfolge. Außerdem finden Sie und Ihre Nachkommen wissenswerte und wichtige Hinweise zur Erbschaftssteuer. Todesfall : Nutzen Sie diesen Raum für persönliche Notizen, Adressen und nützliche Hinweise.

Jetzt mit dem Ordner vorsorgen

Seit August gibt es den Vorsorgeordner „Meine Zukunft ist geregelt“ in zweiter Auflage. Erhältlich ist er bei der Augsburger Allgemeinen für 24,95 Euro. Doch der Wert für Ihre Liebsten ist im Ernstfall unbezahlbar. Mit dem praktischen Inhaltsverzeichnis bewahrt man Ordnung und hat alle essenziellen Unterlagen auf einen Blick griffbereit. Auch ist Platz für persönliche Notizen und Hinweise. Schließlich ist es wichtig, dass der persönliche Wille auch in schwierigen Zeiten gewahrt wird – und das erfordert vor allem eines: Wissen.

Viele Menschen haben Angst, später mal ein Pflegefall zu werden – durch einen Unfall, eine schwere Krankheit oder einfach durch das fortschreitende Alter. Mit dem praktischen Vorsorgeordner kann man gelassener in die Zukunft blicken, schwierige Themen einfach vermitteln und sich für einen Ernstfall wappnen. Weil sich mit der Zeit auch Lebensumstände und Bedürfnisse ändern, erlaubt es der Ringordner jederzeit, die Sammlung zu erweitern oder einzelne Dokumente wieder zu entfernen. So bleibt er stets aktuell.

Um den eigenen Willen festzuhalten, gibt es im Vorsorgeordner der Augsburger Allgemeinen Checklisten – zum Beispiel für den Todesfall. Foto: oH

Sich mit Themen wie dem Ernstfall auseinandersetzen, ist natürlich nicht immer leicht. Allerdings betrifft Vorsorge jedes Alter. Es hilft, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen – und so die Liebsten in schwierigen Zeiten zu entlasten. Warten Sie damit nicht, bis es zu spät ist!

