Internationale Handwerksmesse 2022: Die Sommer-Edition

Der Sommer steht im Zeichen des Handwerks: Die Internationale Handwerksmesse (IHM) mit Garten München und "Handwerk & Design" findet 2022 erstmals und einmalig im Sommer auf dem Messegelände München statt. Besucher können sich vom 06. bis 10. Juli 2022 (Mittwoch bis Sonntag) zu allen Themen rund um Bauen, Sanieren, Modernisieren und Einrichten inspirieren und beraten lassen.

Alles unter einem Dach: das Messetrio deckt mit seiner Angebotsvielfalt alle Themenbereiche weit über Planung, Bau und Innenausstattung ab. Besucher können sich an fünf Tagen von unabhängigen Experten beraten lassen und u.a. die neuesten Trends rund um das eigene Zuhause vor Ort in der Live-Werkstatt DAS HAUS erleben.

Passende Inspiration für die Gestaltung des eigenen Gartens oder Balkons bietet nur wenige Schritte weiter die Garten München. Wer auf der Suche nach einem besonderen Designerstück für sein Zuhause ist, sollte bei der "Handwerk & Design" vorbeischauen. Hier gibt es Unikate und individuellen Schmuck, Mode und Accessoires, handwerklich hergestellt von bekannten Kunsthandwerkern und Kunsthandwerkerinnen sowie jungen Kreativen. Neben dem Sommertermin gibt es noch eine Neuheit im Juli: 2022 feiert der Genussmarkt von den Machern der FOOD & LIFE seine Premiere. Dieser findet erstmals auf der IHM in Halle C4 statt und bietet von traditionell hergestellten Köstlichkeiten bis zum edlen Tropfen alles, was das Genießer-Herz begehrt.

Die Live-Werkstatt – DAS HAUS

Ob Wohnung, Haus oder Neubau: in den Wohlfühlplatz steckt man besonders viel Herzblut und möchte genau informiert sein. Auf der IHM zeigen Aussteller aus rund 60 Gewerken das Repertoire des Handwerks. Was ist die beste Isolierung? Welche Materialien setze ich für meine Ziele ein? Und was gibt es sonst bei der Planung und Umsetzung zu beachten? Die Live-Werkstatt DAS HAUS in der Halle C5 bietet den richtigen Treffpunkt für Antworten auf diese und weitere Fragen: Besucher haben die Möglichkeit, die neusten Trends rund um das Thema „Hausbau“ zu entdecken, Materialien anzufassen, Angebote zu vergleichen oder sich von Handwerkern vor Ort beraten zu lassen. Neben der Live-Werkstatt bietet die Fläche zudem ein Forum mit Fachvorträgen. Hier referieren Experten zu den Themen Dachsanierung, Versicherungen für Bauherren und Hausbesitzer, Baufinanzierung und Förderungen, neue Energien und nachhaltiges Bauen.

In unserer Bildergalerie finden Sie weitere Eindrücke:

12 Bilder Internationale Handwerksmesse 2022: Die Sommer-Edition Foto: GHM

Politische Veranstaltungen rund um die IHM

Um dem Handwerk auch im Jahr 2022 politisch die passende Bühne zu bieten, finden zum neuen Termin der IHM gleich mehrere Veranstaltungen statt. Dazu gehört der traditionelle Auftakt: die Eröffnungsveranstaltung am ersten Messetag – Mittwoch, den 6. Juli 2022 von 10-12 Uhr im Saal der Halle C6. Dabei stehen u.a. Fragen wie „Was bewegt das Handwerk in dieser Zeitenwende – als Wirtschafts- und Gesellschaftsbereich?“ im Fokus. Das Grußwort erfolgt von Dr. Markus Söder, MdL - Ministerpräsident des Freistaates Bayern, die Eröffnungsansprache von Dr. Robert Habeck, MdB - Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, die beide an der Talkrunde teilnehmen.



Weitere Gäste der Talkrunde sind: Hans Peter Wollseifer - Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks e.V. (ZDH), Dipl.-Ing. Franz Xaver Peteranderl - Aufsichtsratsvorsitzender der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH und Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern sowie Rebecca Freitag - Umweltwissenschaftlerin, Nachhaltigkeitsexpertin und ehemalige UN-Jugenddelegierte und Dipl.-Ing. Nick Zippel - Geschäftsführer Sager & Deus GmbH.

Am Freitag, den 8. Juli findet das Spitzengespräch der Deutschen Wirtschaft mit anschließender Pressekonferenz von 15-17 Uhr in der Halle C5 statt. Im Zuge des Münchener Spitzengesprächs besucht Bundeskanzler Olaf Scholz erstmals die Internationale Handwerksmesse, und damit in guter Tradition seiner Vorgängerin, ausgewählte Handwerksbetriebe der IHM. Dabei geben drei Unternehmen in der Live-Werkstatt DAS HAUS dem Bundeskanzler einen Einblick in die herausragenden Leistungen des deutschen Handwerks.

Showgärten und Experten für das Wohnzimmer im Freien

Ob Schwimmteich oder Whirlpool, die eigene Kräuterzucht, der professionelle Grill fürs BBQ oder die passenden Outdoor-Möbel – die Themenbereiche der Garten München lassen keine Wünsche offen. Neben Pflanzen und Zubehör stehen vor allem die Showgärten und die Beratung der Experten im Fokus. Beim Meet & Greet mit Dieke van Dieken – Gartenexperte und Redakteur von „Mein schöner Garten“ können Besucher all ihre Fachfragen stellen und den neuesten Trends lauschen.

Ein weiteres Programmhighlight ist der Heinz-Czeiler-Cup. Der renommierte Wettbewerb für Auszubildende und Floristen findet am Samstag, den 9. Juli 2022 von 11-16:30 Uhr in der Halle C4 statt. Passend zur Sommer-Edition der Messe trägt dieser ein besonderes Motto: „Traumhochzeit im Sommergarten“. Die Teilnehmenden gestalten einen Brautstrauß, einen Tischschmuck und ein individuelles Blumengeschenk für ein junges Brautpaar der Generation „Fridays for Future“. Die Jury ehrt den oder die Gewinner oder Gewinnerinnen um 16:30-17 Uhr beim Treffpunkt Mein schöner Garten in Halle C4. Besucher können die floralen Kunstwerke den ganzen Tag lang dort bestaunen.

Kunsthandwerk, Unikate und renommierte Sonderschauen

Schönes und Exklusives aus dem Handwerk gibt es in der Halle B5 auf der "Handwerk & Design". Auf 11.000 Quadratmetern wird hier gestaltendes Handwerk in höchster Qualität, hergestellt als Unikate oder in Kleinserien präsentiert. Besucher können außergewöhnlichen Schmuck, Mode und Accessoires vom handgemachten Brillengestell bis zum Lampenschirm aus Porzellan entdecken und mit Designern und jungen Kreativen direkt ins Gespräch gehen. Die dazugehörige Bühne „Handwerk on stage“ bietet täglich ein umfangreiches Rahmenprogramm. Darüber hinaus finden sich in Halle B5 renommierte Sonderschauen, darunter die EXEMPLA, die SCHMUCK und die TALENTE – Meister der Zukunft.