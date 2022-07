Naturheilpraxis mit ganzheitlichem Konzept

Alternative Heilmethoden werden immer beliebter. Wigand Wenninger betreibt in Gersthofen eine Naturheilpraxis

Kopfschmerzen plagen nahezu jeden einmal – das ist schlimm, vergeht aber meist auch schnell wieder. Anders sieht es bei chronischen Schmerzen aus. Die vergehen leider nicht von selbst und schränken die Lebensqualität von Betroffenen erheblich ein. Medikamentöse Behandlungen bringen allenfalls vorübergehende Linderung, selten aber eine Genesung.

Hier setzt Wigand Wenninger an. Der Heilpraktiker arbeitet mit alternativen Therapiemethoden – gerade in der Schmerztherapie. Dabei wählt er einen ganzheitlichen Ansatz. Er konzentriert sich nicht nur auf die Schmerzlinderung, sondern auf eine langfristige Verbesserung der Lebensqualität. Das gelingt ihm unter anderem mit Akupunktur, Taping, Entspannungstherapien oder Infusionen. „Eine pauschale Methode gibt es leider nicht“, weiß Wenninger. „Die Ursache steckt bei allen Personen individuell vergraben. Der gilt es zunächst auf den Grund zu gehen und dann die Therapie darauf abzustimmen.“ Dies gilt nicht nur für Betroffene mit chronischen Schmerzen, sondern auch für alle anderen Leiden.

So kommt der Naturheilpraktiker zu seiner Diagnose

Eine ausführliche Anamnese ist dem Heilpraktiker deshalb besonders wichtig. Fragen zu Allergien, Veränderungen der Lebensumstände, früheren Verletzungen oder Krankheiten gehören ebenso dazu, wie eine Laboruntersuchung des Blutes. „Dabei fragen wir Werte ab, die nicht einmal das große Blutbild abbildet. Anhand dieser Parameter können wir körperliche Ursachen punktgenau erkennen und auch behandeln“, erklärt Wenninger. „Die Akupunktur ist mein Schwerpunkt, weil sie so vielfältig einsetzbar ist und effektiv wirkt. Aber auch ausleitende Verfahren oder Neuraltherapie versprechen gute und langfristige Erfolge.“ Bei der Behandlung von Post-Covid-Patientinnen und -Patienten hat sich eine Infusionskur mit hoch dosiertem Vitamin C bewährt. „Auch bei anderen Leiden hilft die Zugabe von homöopathischen Arzneien, am besten als Komplexmittel“, erklärt Wenninger. „Dabei werden verschiedene Arzneistoffe kombiniert. So kann ich für jede und jeden die optimale Wirkstoffkombination zusammenstellen.“

Alternative Heilmethoden für Stress, Burn-Out, Allergien

In seiner Praxis behandelt Wenninger Schmerz-Patientinnen und Patienten, Burn-Out-Geplagte, Allergikerinnen und Allergiker, Personen, die ihr Gewicht reduzieren wollen, Raucherinnen und Raucher, die ihr Laster loswerden wollen, aber auch Personen, die durch den ganzheitlichen Ansatz grundsätzlich ihre Lebensqualität verbessern wollen. Auch klassische Männer- oder Frauenprobleme können durch Wenningers alternative Behandlungsmethoden Besserung erfahren.

Neben seiner Praxis ist Wigand Wenninger auch Dozent der Deutschen Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren und begleitet Heilpraktiker-Anwärterinnen und -Anwärter in seinem Heilpraktikerzentrum als Coach bei deren ersten Schritten in den Beruf. Im Heilpraktikerzentrum gibt es außerdem Spezialistinnen und Spezialisten zu den Themen Psychotherapie, gewaltfreie Kommunikation, MPU-Beratung und vielem mehr.

Cara Hagmann-Smith ist Kinder- und Jugendberaterin. Foto: privat Cara Hagmann-Smith Die Psychologische Beraterin befasst sich vorwiegend mit Problemen im Jugend- beziehungsweise Pubertätsalter, hier insbesondere mit Themen wie Schulprobleme, emotionale Probleme, Ängste und Kommunikationsprobleme. Durch wertschätzende Unterstützung erarbeitet sie zusammen mit den Betroffenen individuell angepasste Strategien. Claudia Mährlein ist Coach und Trainerin für gewaltfreie Kommunikation nach Marsthall B. Rosenberg. Foto: privat Claudia Mährlein In der Gewaltfreien Kommunikation nach Marsthall B. Rosenberg geht es darum, allen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Dies sowohl zwischen Paaren, Familien, aber auch im Beruf. In Kursen und im Coaching zeigt sie, wie Kommunikation gelingen kann, spielerisch und dennoch intensiv. Michaela Heiß: Psychotherapie, ADHS-Therapeutin. Coach für MPU-Vorbereitung. Foto: privat Michaela Heiß Psychotherapie, ADHS-Therapeutin. Coach für MPU-Vorbereitung.

Tag der offenen Tür in der Naturheilpraxis - Termin vormerken!

Am Samstag, 24. September, ab 10 Uhr findet ein Tag der offenen Tür im Heilpraktikerzentrum statt. Dort kann man das Team um Wigand Wenninger und dessen Angebote kennenlernen. Auch Vorträge und verschiedene Anwendungen sind geplant.