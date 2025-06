„Maybrit Illner“ gestern am 26.6.25: Gäste und Thema der Talkshow

Die ZDF-Politiktalksendung von Maybrit Illner gehört seit 1999 zum festen Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Programms. Jeden Donnerstagabend bietet die Sendung Raum für Debatten zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen. Im Zentrum stehen Gespräche mit Gästen aus Politik, Wissenschaft und Medien, die unterschiedliche Perspektiven einbringen und über zentrale Fragen diskutieren.

In der vorherigen Ausgabe vom 19. Juni 2025 lautete das Thema: „Trump, Iran und die Bombe.“ Diskutiert wurden die wachsenden Spannungen zwischen Israel und dem Iran, das iranische Atombombenprogramm sowie mögliche Reaktionen anderer Nationen. Auch die Rolle der USA unter Donald Trump und Deutschlands außenpolitische Haltung waren Gegenstand der Diskussion.

Worum genau ging es in der gestrigen Ausgabe von „Maybrit Illner“? Wie lautete das Thema? Und welche Gäste waren im Studio? Antworten auf diese Fragen und weiter Infos rund um die Folge vom 26.6.25 der Polit-Talkshow finden Sie hier.

„Maybrit Illner“: Gäste gestern am 26.6.25

Wie immer brachte Maybrit Illner auch gestern Abend unterschiedliche Meinungen und Persönlichkeiten an einen Tisch. Die folgenden Gäste aus den Bereichen Politik, Militär und Wissenschaft waren am 26.6.25 im Studio:

Johann Wadephul (CDU): Bundesaußenminister

Jan van Aken (Die Linke): Parteivorsitzender

Alfons Mais : Generalleutnant, Inspekteur des Heeres der Bundeswehr

Ben Hodges: US-General a. D., ehemaliger Oberkommandeur der US-Armee in Europa

Florence Gaub : Politikwissenschaftlerin, Militärstrategin, Forschungsdirektorin der NATO-Militärakademie in Rom

Thema bei „Maybrit Illner“ gestern am 26.6.25

Bei „Maybrit Illner“ stand im Mittelpunkt das Thema „Krieg oder Frieden – Sicherheit nur mit den USA“. Ob der amerikanische Luftangriff auf den Iran das Atomprogramm des Regimes wirklich gestoppt hat, ist noch offen. Klar ist nur, dass Donald Trump sich beim NATO-Gipfeltreffen als starker Führer und Friedensstifter präsentiert. Seine Verbündeten zeigen sich beeindruckt. In Den Haag versprechen fast alle NATO-Mitglieder, bis auf Spanien, künftig fünf Prozent für Verteidigung auszugeben. Ein klarer Erfolg für den US-Präsidenten. Doch was bedeutet das für die Sicherheit Europas? Wird Trump die Ukraine weiterhin unterstützen? Die Zeichen sprechen eher dagegen. Washington lehnt neue Sanktionen gegen Russland ab, um die Gespräche mit dem Kreml nicht zu gefährden. Auch zusätzliche Militärhilfe für die Ukraine ist nicht in Sicht.

Es bleiben große Fragen offen, die gestern Abend im Studio diskutiert wurden:

Halten die USA künftig wenigstens am NATO-Bündnis und an Artikel 5 fest?

Werden sie, wenn ja, dennoch Truppen und Gerät reduzieren?

Kann Europa langfristig auch ohne ständige amerikanische Rückendeckung die eigene Sicherheit gewährleisten?

Übertragung von „Maybrit Illner“ gestern im Free-TV oder Stream

Gestern Abend lief „Maybrit Illner“ wie gewohnt im Free-TV auf ZDF. Die Sendung begann um 22.20 Uhr und dauerte etwa eine Stunde. Wer lieber online zuschaut, kann das immer kostenlos über den Stream auf der Website des Senders machen.

„Maybrit Illner“: Ganze Folge als Wiederholung

Wer die aktuelle Ausgabe von „Maybrit Illner“ am 26. Juni 2025 verpasst hat, kann die komplette Folge ganz bequem in der ZDF-Mediathek nachholen. Dort steht die Sendung direkt nach der Ausstrahlung im Fernsehen jederzeit zum Abruf bereit – kostenlos und ohne Anmeldung. So lässt sich die Diskussion rund um Europas Sicherheit und die Rolle der USA flexibel nachschauen.

Talkshow „Maybrit Illner“: Die nächsten Sendetermine im Überblick

Die Talkshow „Maybrit Illner“ läuft in der Regel immer donnerstags um 22.15 Uhr im ZDF. So auch gestern. Die nächste reguläre Ausgabe folgt dann am 24. Juli 2025, ebenfalls zur gewohnten Sendezeit. Danach verabschiedet sich die Sendung in die Sommerpause. Weiter geht es dann voraussichtlich ab dem 11. September 2025. Das ist der letzte Termin vor der Pause:

Folge 1027: 24.07.2025, 22.15 Uhr