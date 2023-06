5 Gründe, sich den Franken-"Tatort" am Sonntagabend nicht entgehen zu lassen

Plus Einmal im Jahr kommt der "Tatort" aus Franken. Diesmal wurde um Ansbach gedreht. Doch es gibt weit mehr Gründe, sich diesen "Tatort" anzuschauen.

Der neunte "Tatort" aus Franken heißt "Hochamt für Toni" und ist wie seine Vorgänger anspruchsvoll inszeniert. Allerdings fehlen einige der beliebten Ermittler, weil der Fall ganz auf Kommissar Felix Voss, alias Fabian Hinrichs zugeschnitten ist. Wie immer ist aber auch Eli Wasserscheid als Kommissarin Wanda Goldwasser dabei, zu sehen am Sonntag, 4. Juni, um 20.15 Uhr in der ARD.

Nach Jahren ohne Kontakt wird Kommissar Voss von seinem alten Freund Marcus, der inzwischen Pfarrer ist, angerufen und zur nächsten Predigt eingeladen. Er wolle etwas über Antonia enthüllen, sagt er. Antonia, genannt Toni, war Voss' große Liebe während seiner Studienzeit in Berlin.