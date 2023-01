Auch 2023 gibt es Blockabfertigung in Österreich. Tirol hat die Termine der "Dosierungstage 2023" in Kufstein bereits bekanntgegeben. Hier sind sie.

Die Blockabfertigung in Österreich wird auch 2023 wieder zu Staus und Wartezeiten im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet sorgen. Die ersten Termine dafür hat das Land Tirol bereits bekanntgegeben.

Blockabfertigung Österreich 2023: Das sind die Termine im ersten Halbjahr

Montag, 9. Januar 2023

Montag, 6. Februar 2023

Montag, 13. Februar 2023

Montag, 20. Februar 2023

Montag, 27. Februar 2023

Montag, 6. März 2023

Montag, 13. März 2023

Mittwoch, 26. April 2023

Donnerstag, 27. April 2023

Dienstag, 2. Mai 2023

Montag, 15. Mai 2023

Dienstag, 16. Mai 2023

Mittwoch, 17. Mai 2023

Freitag, 19. Mai 2023 (nach Christi Himmelfahrt)

Freitag, 26. Mai 2023

Samstag, 27. Mai 2023

Dienstag, 30. Mai 2023 (Tag nach Pfingstmontag)

Mittwoch, 31. Mai 2023

Donnerstag, 1. Juni 2023

Samstag, 3. Juni 2023

Montag, 5. Juni 2023

Dienstag, 6. Juni 2023

Mittwoch, 7. Juni 2023

Freitag, 9. Juni 2023 (Tag nach Fronleichnam)

Österreich: 2023 weitere Tage mit Blockabfertigung möglich

An insgesamt 24 Tagen müssen Lkw-Fahrer auf dem Weg nach oder durch Tirol also allein im ersten Halbjahr 2023 mit langen Wartezeiten auf der Inntalautobahn bei Kufstein-Nord rechnen. "Zusätzlich dazu können kurzfristige Blockabfertigungstage aufgrund von Wetter- und Naturereignissen, Unfällen oder dringend notwendigen Bauarbeiten angeordnet werden", hieß es mit Blick auf den neuen Dosierkalender des Landes Tirol.

Was ist eine Blockabfertigung?

Bei der Blockabfertigung, etwa an der Grenze zu Tirol bei Kiefersfelden, lassen die Behörden pro Stunde immer nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen - zum Beispiel 100 Lkw pro Stunde - durchfahren. Ist das Kontingent erschöpft, ist erst einmal Schluss, bis in der nächsten Stunde der nächste Block durchfahren darf.

Blockabfertigung an der Grenze zu Tirol umstritten

Dieses Jahr hatte Tirol an 38 Tagen Blockabfertigungen am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden in Fahrtrichtung Süden angeordnet. Im zweiten Halbjahr an folgenden Terminen:

Freitag, 3. Juni

Samstag, 4. Juni

Dienstag, 7. Juni

Mittwoch, 8. Juni

Donnerstag, 9. Juni

Montag, 13. Juni

Dienstag, 14. Juni

Mittwoch, 15. Juni

Freitag, 17. Juni

Montag, 4. Juli

Montag, 11. Juli

Montag, 18. Juli

Montag, 25. Juli

Dienstag, 4. Oktober

Donnerstag, 27. Oktober

Mittwoch, 2. November

Donnerstag, 3. November

Mittwoch, 16. November

Donnerstag, 17. November

Mittwoch, 23. November

Donnerstag, 24. November

Mittwoch, 30. November

Donnerstag, 1. Dezember

Freitag, 9. Dezember

Dienstag, 13. Dezember

Mittwoch, 14. Dezember

Das hatte immer wieder Folgen: Mitte November etwa stauten sich die Lastwagen auf der Autobahn 93 bis nach Rosenheim - also auf 28 Kilometern Länge. Zum Start der Blockabfertigung 2023 am morgen des 9. Januar registrierte die Polizei 21 Kilometer Lkw-Stau auf der Autobahn.

Bayern und Tirol streiten seit Jahren über die Maßnahme, bei der Tirol an bestimmten Tagen Lastwagen nur dosiert über die Grenze ins Land lässt. Die Folge sind regelmäßig lange Staus auf bayerischer Seite. Die Route von München durch Tirol über den Brenner ist ein Hauptweg Richtung Italien. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Verkehrsminister Christian Bernreiter wollen ein grundsätzliches Ende der Tiroler Blockabfertigungen erreichen und mahnten erst kürzlich eine Entscheidung auf EU-Ebene an.