AfD-Abgeordneter Halemba zeigt Würzburger Staatsanwältin und eine Kripo-Beamtin an

Plus Nachdem die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Daniel Halemba ausgeweitet hat, reagiert der AfD-Politiker mit einer Strafanzeige gegen zwei Ermittlungsbeamtinnen.

Der unterfränkische AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba wehrt sich mit juristischen Mitteln gegen die jüngste Ausweitung der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Würzburg gegen ihn: Der 22-Jährige hat im Gegenzug eine Strafanzeige wegen "gemeinschaftlicher Nötigung im Amt" gegen eine Staatsanwältin und eine Kriminaloberkommissarin gestellt.

Wie kürzlich bekannt geworden war, wird gegen Halemba nicht mehr nur wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt, sondern auch wegen möglicher gemeinschaftlicher Nötigung und Sachbeschädigung und wegen Geldwäsche.