AfD-Bundesvorstand will Daniel Halemba aus der Partei werfen - Landtagsfraktion diskutiert heute

Plus Der AfD-Bundesvorstand bereitet ein Parteiausschluss-Verfahren gegen den unterfränkischen Landtagsabgeordneten vor. Halemba muss sich zudem vor der AfD-Landtagsfraktion erklären.

Die Bundes-Spitze der AfD um die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla will den umstrittenen unterfränkischen AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba aus der Partei werfen. Das bestätigte die Bundes-AfD auf Nachfrage dieser Redaktion.

Demnach soll die Rechtsabteilung der AfD "einen an das zuständige Landesschiedsgericht gerichteten Antrag auf Parteiausschluss" gegen Halemba bis zur nächsten Sitzung des AfD-Bundesvorstands am kommenden Montag, 29. April "beschluss- und unterschriftsreif" vorbereiten. Bereits im Januar hatte die Bundes-AfD über einen Parteiausschluss Halembas diskutiert.