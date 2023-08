Würzburg

12.08.2023

Apache 207 in Würzburg: Wie das Konzert mit 16.000 Menschen lief und was das Publikum sagt

16.000 Menschen besuchten am Freitagabend das Apache-207-Konzert vor der Würzburger Residenz. Zum Bühnenbild gehörten eine nachgebildete Tankstelle und das Auto des Rappers.

Plus Das ausverkaufte Konzert der Open-Air-Tour begeisterte 16.000 Menschen. Welche Show Apache den Fans bot und was das Besondere an dem Auftritt in Würzburg war.

Von Peter Schlembach

Ein riesiger Vorhang fällt und Apache steht auf der Bühne vor der Residenz in Würzburg. Die rund 16.000 Fans jubeln am Freitagabend euphorisch. Der 25-jährige Rapper aus Ludwigshafen läuft vor einer nachgebildeten Tankstelle auf und ab. "Habt ihr Lust, zwei Stunden mit mir an der Tankstelle zu chillen?", ruft er dem Publikum zu. Die Menschen auf dem Residenzplatz werden noch lauter. Dann beginnt Apache sein Konzert.

Er bindet das Publikum immer wieder in seine Show ein. Schießt beim Song "Sport" zwei riesige leuchtende Fußbälle in die Menge und fährt beim Lied "Boot" auf einem kleinen Boot durch die Menschenmenge zu einer kleinen zweiten Bühne in der Mitte des Residenzplatzes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen