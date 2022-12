Kitzingen

04:00 Uhr

Kitzinger Apothekerin appelliert an Erwachsene: Arzneimittel-Säfte sollten für Kinder reserviert werden

Dr. Gunhild Kempf, Chefin der Kranich-Apotheke in der Kitzinger Siedlung, appelliert an die Erwachsenen, Arzneimittel-Säfte den Kindern zu überlassen.

Plus Bei vielen Medikamente gibt es Lieferprobleme. Die Apothekerin Gunhild Kempf stört das egoistische Verhalten von manchen Erwachsenen. Was sie sich wünscht.

Von Andreas Stöckinger

An den Weihnachtsfeiertagen verbrachte Dr. Gunhild Kempf mehr Zeit, als ihr lieb war, in ihrer Kranich- Apotheke in der Kitzinger Siedlung. Die zusätzliche Arbeit bescherte ihr die derzeit herrschende Erkältungswelle. Gefühlt jeder und jede schnieft zurzeit. Doch Hilfe in Form von ausreichend vielen Arzneien ist nicht immer sofort in Sicht.

