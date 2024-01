Unterfranken

Auftausalz ist in den meisten Kommunen verboten: Es gibt Bußgelder, aber auch einige Ausnahmen

Auf öffentlichen Wegen ist das Streuen von Salz in den allermeisten Kommunen in Unterfranken verboten.

Plus Weil sie die Umwelt schädigen, sind Streusalze auf öffentlichen Wegen meist verboten. Bei Eisregen, auf Treppen und bei starken Steigungen kann es Ausnahmen geben.

Von Folker Quack

Sie liegen derzeit vor fast jedem Supermarkt, sind aber dennoch meistens verboten: So genannte Auftau- oder Streusalze.

Bußgelder drohen

Zwar muss jeder vor seiner Haustür für Sicherheit sorgen, also Schnee räumen und streuen. Zumindest auf öffentlichem Grund aber darf dabei in fast allen Kommunen kein Streusalz zum Einsatz kommen. Nicht nur in Aschaffenburg, Würzburg und Schweinfurt, sondern auch in den meisten kleineren Kommunen ist das verboten. Meistens sogar unter Androhung eines Bußgeldes. In Würzburg können bis zu 1000 Euro fällig werden. Die genaue Regelung kann bei der jeweiligen Gemeinde eingesehen oder erfragt werden.

