Hammelburg

04:00 Uhr

Birgit Heids langer Weg in die Freiheit: Vom berüchtigtsten DDR-Gefängnis in den Landkreis Bad Kissingen

Plus Nach zwei gescheiterten Fluchtversuchen und 20 Monaten Haft wurde Heid von der BRD freigekauft. Heute teilt sie ihre bewegende Geschichte, um Aufklärung zu leisten.

Von Natalia Mleczko

Birgit Heid blickt nervös in den vollen Kollegsaal des Schweinfurter Bayernkollegs. Dutzende Schülerinnen- und Schüleraugen blicken sie neugierig an. Die Situation ist für die 63-jährige Frau nicht neu, schon einige Mal sprach sie vor jungen Menschen über ihre bewegende Vergangenheit. So auch diesmal im Rahmen einer Zeitzeugen-Veranstaltung am Bayernkolleg.

Heid war ein politischer Häftling der Deutschen Demokratischen Republik. Sie versuchte zwei Mal zu fliehen. Den ersten Versuch brach sie kurz vor knapp ab. Beim zweiten Mal wurde sie gefasst - und ein 20-monatiges Martyrium durch die berüchtigtsten Gefängnisse des selbsternannten Arbeiter- und Bauernstaates begann. Heute lebt sie im Raum Hammelburg im Landkreis Bad Kissingen.

