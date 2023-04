Grafenrheinfeld

Keine Kernenergie mehr aus Unterfranken: Warum das Atomkraftwerk in Grafenrheinfeld Söders Plänen nichts nützt

Plus Ministerpräsident Markus Söder würde gerne das jüngst abgeschaltete AKW Isar 2 in bayerischer Eigenregie betreiben. Warum das für Grafenrheinfeld nicht funktioniert.

Am 15. April sind die letzten drei laufenden Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet worden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) macht sich dafür stark, dass die Bundesländer selbst entscheiden sollen, ob sie wieder in Betrieb gehen können. Betroffen wäre das AKW Isar 2 im niederbayerischen Essenbach. Der ehemalige Atommeiler in Grafenrheinfeld käme dafür aber nicht in Frage. Denn der Rückbau des 2015 stillgelegten Kraftwerks ist so weit fortgeschritten, dass es die Stromproduktion schon aus technischen Gründen gar nicht mehr aufnehmen kann.

Preussen-Elektra: "Rückbauarbeiten sind irreversibel"

Denn die 2018 begonnenen Arbeiten sind bereits an die Herzstücke herangerückt: Der kugelförmige Sicherheitsbehälter ist nicht mehr intakt, weil seine meterdicke Hülle durchbohrt worden ist, um einen Lastenaufzug einzubauen, damit die demontierten Teile leichter abzutransportieren sind. Und auch die Einbauten des Reaktordruckgefäßes, in dem die atomare Kettenreaktion und mit ihr die Freisetzung der Energie stattgefunden hat, werden bereits zerlegt. "Die Rückbauarbeiten im Kontrollbereich sind irreversibel", bestätigte eine Sprecherin des Betreibers Preussen-Elektra der Redaktion bereits im Sommer 2022.

