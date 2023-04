Das Leben mit Colitis Ulcerosa: Eine Betroffene berichtet aus ihrem Alltag mit der chronischen Darmerkrankung

Plus Krampfartige Bauchschmerzen, blutige Durchfälle, Ängste – Davina Voß erzählt, wie sie die chronische Erkrankung belastet und was sie sich im Umgang damit wünscht.

An einem schlechten Tag kommt Davina Voß (19 Jahre) kaum dazu, etwas anderes zu machen außer im Bett zu liegen, zu schlafen und immer wieder auf die Toilette zu rennen. Zwischendurch versucht sie, eine Kleinigkeit zu essen. Doch oft hat sie Angst davor oder keine Lust, etwas zu essen. Denn sie weiß was passiert, wenn sie ein bisschen oder gar etwas Falsches isst: Sie bekommt krampfartige Schmerzen und Durchfälle. Seit fast zwei Jahren kämpft Davina Voß aus Steinfeld im Landkreis Main–Spessart mit der Autoimmunerkrankung Colitis Ulcerosa. Fest steht: Die Krankheit wird sie ihr Leben lang begleiten und einschränken. Die 19-Jährige berichtet von ihren Erfahrungen.

Die Symptome von Colitis Ulcerosa treten schubweise auf. Jeder Schub könne unterschiedlich stark sein und variiere auch in der Dauer, sagt Voß. Sie selbst sagt: "Es ist eine chronische Darmerkrankung, wo die eigenen Immunzellen gegen an kämpfen. Dabei entstehen die Entzündungen, welche zu Folgen wie häufigen Durchfällen, Stuhldrang und Bauchschmerzen führen. Es ist eine Erkrankung, die deine Lebensqualität einschränkt."