Der nächste Neuzugang steht: Lasse Günther kommt zum KSC

Lasse Günther kommt auf Leihbasis von Augsburg nach Karlsruhe. Das gab der Karlsruher SC in einer Pressemitteilung am Samstag bekannt. Günther bringt bereits Erfahrung aus der 2. Liga mit. "Von ihm erhoffen wir uns noch mehr Flexibilität und Qualität auf der linken Seite, auf der er mehrere Positionen einnehmen kann", sagt Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Nachdem der Karlsruher SC erst am Freitag, 28. Juni, über den Transfer von Andrin Hunziker informiert hatte, wird einen Tag später der nächste Neuzugang vorgestellt. Für Günther bestehe zudem eine Kaufoption.

"Der 21-jährige Linksfuß, der als Linksverteidiger und im linken Mittelfeld agieren kann, an Zweitligist Wehen Wiesbaden verliehen. Bei den Hessen kam er in insgesamt 25 Partien an der Seite von Robin Heußer zum Einsatz. Ausgebildet wurde der 22-malige Juniorennationalspieler unter anderem beim FC Bayern München sowie beim FC Augsburg. Bei den bayerischen Schwaben hat er zudem fünf Spiele in der Fußball-Bundesliga absolviert", so der KSC.

Der KSC erwartet, dass Lasse auf der Position des Linksverteidigers David Herold herausfordert, er könne aber mit seiner "Dynamik und seinem Vorwärtsdrang auch ohne Eingewöhnungszeit eine offensivere Position im Mittelfeld besetzen".

