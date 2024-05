Doch kein Aus? Aiwanger sieht gute Chancen für Galeria Kaufhof in Würzburg: Konkrete Verhandlungen über Miete

Plus Drei Filialen von Galeria Kaufhof in Bayern sollen schließen. Für den Standort Würzburg setzt Bayerns Wirtschaftsminister auf Rettung. Warum er aktuell optimistisch ist.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) sieht realistische Chancen, dass die von der Schließung bedrohte Galeria Kaufhof-Filiale in Würzburg doch noch erhalten werden kann. Derzeit gebe es konkrete Verhandlungen zwischen dem Vermieter des Gebäudes, dem Insolvenzverwalter und Vertretern von Galeria über die Miethöhe, berichtete Aiwanger am Donnerstagvormittag im Wirtschaftsausschuss des Landtags.

An diesem Donnerstag soll es zudem zu einem weiteren Spitzengespräch unter Beteiligung von Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) und Vertretern des Wirtschaftsministeriums kommen.