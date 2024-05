Würzburg/München

04:00 Uhr

Ein Jahr nach Recherche zu Wasserentnahmen in Unterfranken und brisanten Daten: Werden die Versprechen gehalten?

Plus Nach der Aufdeckung massiver Defizite versprach Bayerns Ministerpräsident "echte Grundsatzentscheidungen" zum Grundwasserschutz. Warum die Zweifel groß sind.

Von Henry Stern

An Erkenntnis und Fakten fehlt es eigentlich nicht: Ein Jahr ist vergangen, seit Main-Post und Bayerischer Rundfunk in einer aufwändigen Datenrecherche massive Defizite der zuständigen Behörden in Unterfranken bei der Kontrolle der Wasserentnahmen aufgedeckt haben. Inzwischen hat auch das zuständige Umweltministerium in einem Bericht an den Landtag Wissenslücken über den Verbrauch der immer knapperen Ressource eingeräumt.

Neue Recherchen dieser Redaktion zeigen jetzt, dass es dem Umweltministerium dabei nicht gelungen ist, den Landtagsabgeordneten die 70 Großentnahmen aus Grund- und Oberflächenwasser in Bayerns trockenster Region korrekt zu benennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen