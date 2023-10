Iphofen

18.10.2023

Ein Tiny House als Ferienwohnung? Die Idee lässt in Iphofen die hitzige Fertighaus-Debatte wieder aufflammen

Es gibt inzwischen Tiny-Häuser in allen Formen und Varianten. Dieses Exemplar steht in Bundorf im Landkreis Haßberge.

Plus Urlaub im Tiny House – warum nicht? Dann aber bitte in ansprechender Architektur! Warum der Iphöfer Bauausschuss kritisch auf das Projekt im Stadtteil Possenheim blickt.

Ein Tiny House als Ferienwohnung – diese Idee ist nicht neu. Das Netz ist voll von Beispielen. "Urlaub im Tiny House" oder "Tiny House mit Meerblick", heißt es da. "Tiny Houses revolutionieren den Camping-Urlaub", liest man im Magazin "Stern". In Franken ist der Trend zum Urlaub in den winzigen, oft luxuriös ausgestatteten Häuschen noch nicht angekommen. Jetzt gibt es einen schüchternen Vorstoß aus dem Iphöfer Stadtteil Possenheim, der die Idee des ausgefallenen Ferien-Modells aufgreift.

Eine Bauvoranfrage lag am Dienstagabend auf dem Tisch des Bauausschusses. Der erste rohe Entwurf also, der in diesem Frühstadium meist dazu dient, die Stimmung im Gremium auszuloten und auf Machbarkeit zu prüfen. Sollte dies die Absicht des Antragstellers gewesen sein, dann kann er aus der kurzen Beratung den Auftrag mitnehmen: In der skizzierten Form wird das Projekt eher nichts. "Wir sollten kommunizieren", fasste Stadtrat Otto Kolesch den Tenor im Ausschuss zusammen, "dass wir so einen Baustil nicht zulassen."

