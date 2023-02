Veitshöchheim/Nürnberg

10.02.2023

Fastnacht in Franken: "Staatsgeheimnis" ist gelüftet - Söder kam als Stammesältester nach Veitshöchheim

Markus Söder kommt als Stammesältester der Bayern zu "Fastnacht in Franken".

Plus In welcher Verkleidung kam Bayerns Ministerpräsident an diesem Freitagabend zur Kult-Sendung nach Unterfranken? Hier ist Antwort.

Von Benjamin Stahl Artikel anhören Shape

Frosch, Hexe oder Ritter? Schon vor Tagen hatte Markus Söder selbst die Spekulationen um seine Verkleidung für "Fastnacht in Franken" angeheizt, als er ein Video aus einem Kostümverleih bei Instagram postete. Doch die Antwort auf die Frage, als was der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef wirklich an diesem Freitagabend zur Fernsehfastnacht nach Veitshöchheim (Lkr. Würzburg) kommt, wurde gehütet wie ein Staatsgeheimnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen