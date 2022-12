Das ist Hazel Brugger: „Eigentlich ganz harmlos, auf der Bühne aber bitterböse“

Auf einer kleinen Bühne in Winterthur hatte Hazel Brugger mit 17 den ersten Auftritt. Heute bringt sie mit bitterbösem Humor Fans auf allen Kanälen von Amazon-Prime bis Spotify zum Lachen.

Hazel Bruggers Karriere als Stand-up-Comedian startete auf Poetry-Slam-Bühnen in Winterthur in der Schweiz. Da war die schweizerisch-deutsche Kabarettistin, Moderatorin, Autorin und Slam-Poetin 17 Jahre alt. Mit 20 Jahren holte sie den Titel als Schweizer Poetryslam-Meisterin, ihr erstes Solo-Programm kam zwei Jahre später. Das deutsche Publikum kennt die Schweizerin spätestens seit sie in der ZDF-Comedy „heute-show“ als „Außenreporterin“ auftritt.

Mit tiefschwarzem Humor, minimalistischer Mimik und Mädchen-von-nebenan-Vibe feiert Brugger, die eigentlich Tierärztin werden wollte, Jahr um Jahr neue Erfolge. Deutscher Comedypreis 2020, eigene Serie (“Deutschland was geht“), eigenes Buch, eigener Podcast (“Nur verheiratet“ auf Spotify). 2023 wird sie wieder in der Amazon-Show „LOL – Last one laughing“ zu sehen sein. Privat ist sie mit Kollege Thomas Spitzer zusammen, mit dem sie eine kleine Tochter hat. Erfahren Sie hier alles über die Ausnahme-Komikerin – und warum sie erst Mal nicht mehr in der „heute-show“ auftritt.

Wie alt ist Hazel Brugger?

Hazel Brugger wurde als Allison Hazel Brugger am 9. Dezember 1993 im Kalifornischen San Diego geboren. Sie hat zwei ältere Brüder, einer ist Gärtner, der andere Zimmermann.

Wer sind Hazel Bruggers Eltern?

Hazel Bruggers Vater ist der Schweizer Neuropsychologe Peter Brugger, ihre Mutter ist Englisch-Lehrerin und kommt aus Köln. In San Diego geboren wurde Hazel Brugger, weil ihr Vater dort einen Forschungsaufenthalt hatte. Er ist ein bekannter Schweizer Neurologe und hat eine Professur an der Uni Zürich, außerdem ist er Mitglied des Wissenschaftsrats der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Hazel Brugger hat durch die Geburt in San Diego drei Staatsangehörigkeiten: Die deutsche, die Schweizer und die US-amerikanische.

Wo ist Hazel Brugger aufgewachsen?

Hazel Brugger ist in der Nähe von Zürich in Dielsdorf aufgewachsen. Einer beschaulichen 6000-Seelen-Gemeinde, die Teil des Zürcher Unterlands ist und von den Einheimischen Diollschdoorff genannt wird. Hazel Brugger ging auf die Kantonsschule Zürcher Unterland und studierte dann an der Universität Zürich Philosophie und Literatur.

Welche Ausbildung hat Hazel Brugger?

Hazel Brugger hat keine abgeschlossene Ausbildung und keinen Studienabschluss. Sie brach ihr Philosophie-Studium ab. Nach den ersten Erfolgen als Stand-up-Comedian und dem Schweizer Meistertitel bei den Poetry-Slam-Meisterschaften 2013 arbeitete sie eine Zeit lang journalistisch: Sie schrieb von 2014 bis 2017 eine Kolumne für die Schweizer Zeitschriften „Das Magazin“ und von 2013 bis 2014 für „Hochparterre“ und die „Tageswoche“. Es lief für sie in der Branche gut: 2015 wurde sie für ihre Kolumnen als beste Schweizer Nachwuchsjournalistin ausgezeichnet, 2016 als Kolumnistin des Jahres. Außerdem moderierte sie 2015 einen Live Talk „Hazel Brugger Show and Tell“ im Zürcher Theater.

Wie kam Hazel Brugger zur Stand-up-Comedy?

Hazel Brugger war mit 17 Jahren zum ersten Mal bei einem Poetry-Slam in Zürich, als Zuschauerin. Grund war, wie sie in einem Interview erzählte, dass sie ihre Bahn verpasst hatte und Zeit überbrücken musste. Dann fing sie an, selbst zu schreiben und noch im selben Jahr trat sie zum ersten Mal selbst auf, in Winterthur. Mit 19 Jahren, im Oktober 2013, gewann sie dann den Schweizer Meistertitel bei den vierten Poetry-Slam-Meisterschaften.

Wie schaffte Hazel Brugger den Durchbruch als Comedian?

2014 kam eine Agentur auf sie zu, als Hazel Brugger eine Künstlermesse in Thun moderierte. Die Frage, ob sie einen „Abend“, also eine eigene Show, habe, beantwortete Brugger mit „ja“, obwohl es nicht stimmte – so erzählt sie es in einem Interview. Daraufhin schrieb sie ein eigenes Programm – und startete 2015 ihre Tour mit „Hazel passiert“. „Wirkt eigentlich ganz harmlos, ist auf der Bühne aber bitterböse“, so das Resümee eines Augenzeugen des SÜDKURIER. Schließlich wurden die Macher der ZDF Comedy-Show ‚heute-show‚ auf Hazel Brugger aufmerksam. Seit 2016 ist sie dort „Außenreporterin“ und stellt Bürgern und Politikerinnen mit Pokerface unangenehme und ungewöhnliche Fragen. Hin und wieder sprach sie in Interviews darüber, dass es ihr schwer falle, die gemeinen Fragen zu stellen und sagte der dpa, dass sie ihr „Fremdschäm-Gen“ manchmal ausschalte.

Auch in der ZDF-Satire „Die Anstalt“ trat sie 2016 zum ersten Mal auf. Im selben Jahr veröffentlichte sie ihr Buch „Ich bin schön“. 2017 gewann sie mit 23 Jahren wieder einen Preis: den Kabarett-Preis Salzburger Stier – und zwar als jüngste Person überhaupt. Doch 2020 toppte dies noch: Da gewann sie den Deutschen Comedypreis in der Kategorie „Beste Komikerin“. Ab Februar 2019 ging sie mit ihrem zweiten Soloprogramm „Tropical“ auf Tour.

Was hat Hazel Brugger während Corona gemacht?

Während Corona musste Hazel Brugger die Tour zu ihrem zweiten Soloprogramm „Tropical“ zunächst unterbrechen. Dafür hatte sie einen Einsatz als Moderatorin bei den Swiss Music Awards in Luzern im Februar 2020. Ab Dezember 2020 war ein Special zu „Tropical“ auf dem Streamingdienst Netflix verfügbar. 2020 hatte Hazel Brugger einige coronakonforme Auftritte bei Auto-Comedy-Veranstaltungen, sprich: Das Publikum sitzt im eigenen Auto und schaut von dort aus Künstlern auf der Bühne zu, ähnlich wie im Autokino. Statt Applaus gab es da Hupkonzerte.

Ist Hazel Brugger noch bei der Heute-Show?

Im Moment, sagte Hazel Brugger 2022, sei nicht geplant, wieder bei der ZDF „heute-show“ aufzutreten. Sie begründete das damit in mehreren Interviews, dass es ihr emotional zunehmend schwer falle. Während eines Auftritts sagte sie dazu: „Ich habe ja auch Gefühle. Alle sagen: ‚Ach cool, die Hazel, sie verarscht Beatrix von Storch.‘ Aber ich muss ja dann mit Beatrix Stroch in einem Raum sein. Ich kann mich kaum davon erholen. Es ist so unendlich schlimm!“

Ist Hazel Brugger mit Thomas Spitzer zusammen?

Hazel Brugger und Thomas Spitzer sind ein Paar und auch Geschäftspartner. 2020 heirateten sie und 2021 bekamen sie eine gemeinsame Tochter. Thomas Spitzer ist ein Poetry-Slammer. Die beiden lernten sich 2014 bei der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaft in Dresden kennen. Seit 2015 sind sie zusammen, offiziell gemacht haben sie die Beziehung aber erst 2021.

Welche Projekte haben Hazel Brugger und Thomas Spitzer?

Seit 2019 produziert und moderiert Brugger zusammen mit Thomas Spitzer die YouTube-Serie „Deutschland Was Geht“. Die beiden Comedians besuchen interessante und oft skurrile Orte in Deutschland, zum Beispiel eine Plüschmetzgerei in Berlin. Seit dem Jahr 2020 wurde die Serie als „Europa Was Geht“ weitergeführt. 2021 brachten Hazel Brugger und Thomas Spitzer ein Wimmelbuch im Diogenes-Verlag mit dem Titel „Deutschland Was Geht“ heraus. Außerdem haben sie zwei Podcasts: „Good Vibes Only“ und „Nur verheiratet mit Hazel und Thomas“ auf Spotify.

Worum geht‘s im Spotify-Podcast „Nur verheiratet mit Hazel und Thomas“?

Seit Februar 2021 erscheint der Spotify-Podcast „Nur verheiratet mit Hazel und Thomas“ wöchentlich auf Spotify, die Folgen gibt es auch hier. In dem Podcast sprechen die Comedians Hazel Brugger und Thomas Spitzer über ihren Alltag als Ehepaar und Geschäftspaar und all die Tücken, die dieser bringt. Das Format „Nur verheiratet“ ist einer der erfolgreichsten deutschen Podcasts auf Spotify.

Wann ist Hazel Brugger mit „Kennen Sie diese Frau?“ auf Tour?

Seit Juli 2021 ist Hazel Brugger mit ihrem dritten Soloprogramm „Kennen Sie diese Frau?“ auf Tour. Aktuelle Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz finden Sie hier. In dem Programm geht es um: Hazel Brugger, ihr Leben als Mutter und Ehefrau. Hazel Brugger ist bekannt dafür, dass sie das Publikum während ihrer Shows viel mit einbezieht. Wie so ein Abend verläuft, können Sie hier nachlesen.

Was ist die Viel Spaß GmbH?

Die „Viel Spaß GmbH“ ist das Unternehmen der Comedians Hazel Brugger und Thomas Spitzer. Sie trugen es im Februar 2020 mit 25.000 Euro Stammkapital ins Handelsregister ein. Beide sind Geschäftsführer. „Viel Spaß GmbH“ ist eine Produktionsfirma für Unterhaltungsformate aus Köln. Über die Firma bündeln Brugger und Spitzer ihre Formate und Touren und verkaufen im Shop Fan-Artikel.

In welcher Staffel von „LOL“ auf Amazon Prime ist Hazel Brugger?

Hazel Brugger ist in der dritten Staffel der Amazon-Prime-Serie „LOL – Last One Laughing“ zu sehen. Auch in der vierten Staffel, die im April 2023 startet, soll sie dabei sein. In „LOL“ treten Comedians gegeneinander an und versuchen, nicht über die Gags der anderen zu lachen. Wer lacht, fliegt raus. Die dritte Staffel wurde im Frühjahr 2022 auf dem Streamingportal Amazon Prime veröffentlicht, an der Seite von Hazel Brugger sind darin zu sehen: Mirco Nontschew, Carolin Kebekus, Anke Engelke, Christoph Maria Herbst, Palina Rojinski, Michelle Hunziker, Axel Stein, Olaf Schubert, Hazel Brugger, Abdelkarim.

Ende 2022 gab Amazon Prime die Besetzung der vierten Staffel von „LOL“ bekannt. Hazel Brugger wird auch diesmal wieder dabei sein, neben Comedians wie Martina Hill, Elton oder Michael Mittermeier.

Wo wohnt Hazel Brugger?

Hazel Brugger wohnt mit ihrem Mann Thomas Spitzer in einem Haus in Köln. Dort ist auch die gemeinsame Firma „Viel Spaß GmbH“ ansässig. Da ihre Eltern nahe Zürich leben, ist die Komikern ebenfalls oft dort.

Welche Preise hat Hazel Brugger gewonnen?

2013: „Schweizer Meister“ im Poetry-Slam

2015: „Nachwuchsjournalistin des Jahres“, Branchenmagazin Schweizer Journalist

2016: „Schweizer Kolumnistin des Jahres“, Branchenmagazin Schweizer Journalist

2017: „Deutscher Kleinkunstpreis“, „Förderpreis der Stadt Mainz“

2017: „Salzburger Stier“

2017: „Bayerischer Kabarettpreis“, Senkrechtstarter-Preis

2017: „Swiss Comedy Award“, Jurypreis

2017: „Deutscher Comedypreis 2017“, Beste Newcomerin

2020: „Deutscher Comedypreis 2020“, Beste Komikerin

2021: „Die Goldenen Blogger“, Beste Comedy