Kitzingen

08.02.2023

Hebamme aus Kitzingen bei ARD-Show "Verstehen Sie Spaß?": Das hat die Serie "In aller Freundschaft" damit zu tun

Die Kitzinger Hebamme Barbara Amtmann (links) ist am 11. Februar bei der von Barbara Schöneberger moderierten TV-Show "Verstehen Sie Spaß?" zu Gast. Ihrer Kollegin Sandra Silberschneider war der Lockvogel.

Plus Barbara Amtmann ist am 11. Februar auf der TV-Couch bei Barbara Schöneberger. Doch wie ist die Kitzinger Hebamme überhaupt bei "Verstehen Sie Spaß?" gelandet?

Von Michael Endres Artikel anhören Shape

Wenn die deutsche Star-Moderatorin Barbara Schöneberger an diesem Samstag um 20.15 Uhr vor die Kameras tritt und das Publikum vor den Fernsehbildschirmen zur ARD-Show "Verstehen Sie Spaß?" begrüßt, wird neben Popsänger Nico Santos, Schauspielerin Barbara Wussow und Comedian Tahnee auch eine Kitzingerin auf dem Sofa Platz nehmen. Barbara Amtmann, 63 Jahre alt, Hebamme. Mit ihrem Besuch in der Unterhaltungssendung hat ihr Beruf zumindest ein bisschen was zu tun.

