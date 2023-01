Würzburg/Schweinfurt

12:13 Uhr

Heizöl, Pellets oder Flüssiggas als Heizmittel: So kommen Sie an eine Förderung vom Bund

Plus Der Bund will auch Menschen fördern, die mit Öl, Pellets oder Flüssiggas heizen. Die Voraussetzungen sind klar, die Umsetzung nicht. Was Stand der Dinge ist.

Von Vanessa Möller

Die Bundesregierung hat im Zuge der Energiekrise neben den Preisbremsen für Gas und Strom auch versprochen, Menschen zu fördern, die mit Öl und Pellets heizen. Die Voraussetzungen dafür sind geklärt, doch offen ist, wie Privatpersonen an diese Hilfe kommen. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

