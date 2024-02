Hubert Aiwanger kündigt zwei weitere neue Stromtrassen nach und durch Unterfranken an

Plus Bis 2040 plant die Bundesnetzagentur offenbar zwei weitere Stromleitungen. Wo diese Trassen verlaufen sollen – und was der frühere Stromtrassen-Gegner Aiwanger dazu sagt.

Neben den bereits beschlossen Stromleitungen Suedlink und der Main-Fulda-Leitung sollen für den Stromtransport nach Bayern künftig offenbar zwei weitere neue Stromtrassen nach beziehungsweise durch Unterfranken verlaufen. Betroffen davon sind laut Bayerns Energieminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) die Landkreise Rhön-Grabfeld, Bad Kissingen, Schweinfurt, Main-Spessart und Würzburg.

Zum einen geht es laut Aiwanger um eine von ihm kürzlich geforderte und nun "SuedWestLink" genannte dritte große Stromautobahn nach Bayern – neben den bekannten Trassen Suedlink, die über Bergrheinfeld (Lkr. Schweinfurt) nach Baden-Württemberg führen soll und dem Südostlink, der über die Oberpfalz nach Niederbayern verläuft.