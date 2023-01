Würzburg

11:00 Uhr

Insolvenz von Galeria Kaufhof: Geheime Liste soll Fortbestand der Filiale in Würzburg bestätigen

Der Galeria Kaufhof Standort Würzburg soll erhalten bleiben. Noch am vergangenen Sonntag hatte die Gewerkschaft Verdi Unterschriften gegen eine Schließung gesammelt.

Plus Aus Unternehmenskreisen geht hervor, dass der Galeria Kaufhof Standort in Würzburg erhalten bleiben soll. Was die Gewerkschaft Verdi dazu sagt und wie sicher die Infos sind.

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

Es sind 131 Filialen und rund 17 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aktuell um das Bestehen und ihren Job bangen müssen. Im Oktober 2022 hatte der Galeria Kaufhof Konzern Insolvenz angemeldet und bestätigt, rund ein Drittel seiner bestehenden Filialen schließen zu wollen. Tausende Mitarbeitende sollen entlassen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen