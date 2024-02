Justiz und Fußballverband zeigen Härte: Rassismus und Schwulenfeindlichkeit im Amateur-Fußball konsequenter verfolgen

Plus Massive Diskriminierungen auf und neben dem Fußballplatz sollen künftig härter verfolgt werden: Fälle sollen automatisch bei der Staatsanwaltschaft landen.

Ein Fußballspiel in der Landesliga, der TSV Gochsheim spielt beim FC Lichtenfels: In der 77. Minute beleidigt ein Zuschauer von der Tribüne einen Gochsheimer Spieler auf übelste Weise rassistisch. Der Spieler springt über die Bande und stellt den Mann lautstark zu Rede. Ergebnis: Der Spieler sieht die rote Karte. Und der Heimverein muss mit einer Geldstrafe rechnen.

"Wir wollen die Täter sanktionieren, nicht den Verein", sagt Christoph Kern, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes. Doch bisher war dies nicht so einfach. Denn ist der rassistische Zuschauer kein Vereinsmitglied, hat der Verband keine wirkliche Durchgriffsmöglichkeit.