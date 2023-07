Würzburg

17:00 Uhr

Kirchenaustritte in Würzburg: Warum diese 10 Menschen noch oder nicht mehr in der Kirche sind

Plus In der Diözese Würzburg sind mehr Menschen als bisher aus der Kirche ausgetreten. Zehn Würzburgerinnen und Würzburger sagen, warum sie noch oder nicht mehr in der Kirche sind.

Von Franziska Jahn

2022 sind mehr als 500.000 Menschen in Deutschland aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das ist ein neuer Negativrekord. In Würzburg traten vergangenes Jahr 6.081 Menschen aus der Kirche aus - weniger als 2021 (10.567). Auslöser und Gründe für einen Kirchenaustritt sind vielfältig. Wie stehen die Würzburgerinnen und Würzburger zur Kirche?

1. Hannah König (20) aus Würzburg, studiert Wirtschaftswissenschaft: "Ich selbst bin in unserer Gemeinde aktiv und leite Gruppenstunden"

„Ich bin noch in der Kirche. Meine Eltern haben mir das mitgegeben. Ich bin als Kind immer in die Kirche gegangen und auszutreten stand für mich nie zur Debatte – auch jetzt nicht. Ich selbst bin in unserer Pfarrei ‚Unsere liebe Frau‘ auch aktiv und leite Gruppenstunden oder das Zeltlager. Unsere Jugend ist da stark vertreten. Bis man 16 Jahre alt ist, ist man Gruppenkind und dann wird man zum Gruppenleiter. Die Kommunionkinder werden schon weniger in den letzten Jahren, aber im Jugendzeltlager waren wir jetzt 80 Leute. Außen herum bekomme ich schon mit, dass das alles etwas instabil ist und dass sich immer weniger Leute ehrenamtlich engagieren. Während Corona hatten wir aber die Regelung, dass alle ihre Freunde aus der Schule mitbringen durften. Das mussten dann natürlich keine katholischen Leute sein. Viele, auch von unseren Gruppenleitern, sind jetzt zum Beispiel evangelisch.“

